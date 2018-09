Revilla y Zuloaga escenifican el cambio de la relación con Madrid y anuncian reuniones con Ábalos y Guirao La entrevista ha tenido lugar hoy en el Gobierno regional / Roberto Ruiz El presidente de Cantabria se entrevista con el delegado del Gobierno nombrado con el PSOE, después de 4 años sin hacerlo con el del PP DM . Santander Miércoles, 26 septiembre 2018, 16:19

El Gobierno de Cantabria abordará las dos próximas semanas proyectos de interés con los ministros de Cultura, José Guirao, con quien se tratará en Madrid el futuro del Museo de Prehistoria y Arqueología y la Fundación Comillas, y Fomento, José Luis Ábalos, que visitará la región y firmará la integración de las vías en Santander.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, lo han anunciado así tras la reunión que han tenido hoy en la sede del Gobierno regional, la primera oficial desde que Zuloaga tomó posesión del cargo.

Revilla ha mostrado su satisfacción al haberse «retomado» la relación del Gobierno cántabro con el de la nación que, según ha reiterado, en la etapa del PP, con Mariano Rajoy como presidente, no cumplió con sus compromisos con la región.

«En cuatro años yo no he tenido ninguna reunión con el delegado del Gobierno de España, y cuando incluso yo reclamaba las promesas que el Gobierno de España hacía por escrito, el delegado del Gobierno en Cantabria era un mudo, cuando no un señor que decía que no«, ha destacado.

Zuloaga, por su parte, ha considerado que las reuniones como la que hoy se ha celebrado «deberían ser normales» y ha defendido el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria.

Ha puesto de ejemplo la financiación de las obras de Valdecilla y ha hablado del «compromiso» del Ejecutivo de Sánchez de «asumir la deuda de anteriores gobiernos». Así, ha asegurado que «se están dando los pasos que se tienen que dar» en el Ministerio de Hacienda y también en el Gobierno regional para que la justificación de los pagos sea «la suficiente».

Zuloaga ha indicado que el Gobierno de Cantabria tendrá que aportar la documentación que el Ministerio requiere para justificar los pagos, pero ha añadido que «detrás de las decisiones técnicas, hay una intención política» que el PP no tuvo.

Y como prueba de ese cambio en las relaciones, Revilla y Zuloaga han anunciado que en las dos próximas semanas habrá reuniones con el ministro de Fomento, que estará en Cantabria el próximo lunes y el martes, y con el de Cultura, con el que se reunirá el consejero del área, Francisco Fernández Mañanes, el día 9 de octubre en Madrid.

En ese encuentro de Mañanes con el ministro de Cultura los temas sobre la mesa son la posible colaboración del Estado con la sede del Museo de Prehistoria y Arqueología y el convenio con la Fundación Comillas.

En el caso de la visita a Cantabria de Ábalos, aunque la agenda está por cerrar, se ha confirmado que el ministro firmará la integración ferroviaria en Santander, en principio el martes.

También está previsto que se reúna con el presidente regional para abordar los proyectos que tiene Fomento en Cantabria y que se le planteen las reivindicaciones para que el Ministerio colabore con el centro logístico de La Pasiega.

Zuloaga ha recalcado que con Ábalos en Fomento las inversiones en Cantabria «lejos de paralizarse», siguen en marcha.

Tanto Revilla como Zuloaga han incidido en la importancia de que se repitan de forma periódica las reuniones entre el Gobierno regional y los representantes del Estado, para hacer un seguimiento de los proyectos.

El delegado del Gobierno ha destacado el esfuerzo del Ejecutivo de Sánchez por reunirse y atender las demandas de los representantes de los territorios y «sentarse en mesas en las que se pone por encima de todo el interés de los ciudadanos».