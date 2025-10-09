«El riesgo de gripe aviar es real, hay que cruzar los dedos»

Los productores de huevos no recuerdan un brote de gripe aviar tan virulento como el actual, que desde el pasado 1 de julio ha obligado ... al sacrificio de casi dos millones de gallinas en todo el país. En Cantabria saltó la alarma a finales del mes pasado cuando la Consejería de Desarrollo Rural certificó el primer positivo en una gaviota muerta recogida en el litoral de Castro Urdiales. Desde entonces, los profesionales del sector están «en alerta», sobre todo los de producción ecológica.

«Los industriales lo tienen más fácil al poder guardar las gallinas en las naves, pero a nosotros no nos queda otra que rezar o cruzar los dedos y esperar que haya suerte», explica Germán Castellano, propietario de Huevos Ecológicos La Busta. La finca en la que regenta un centro de jardinería en el pueblo de mismo nombre –en el municipio de Alfoz de Lloredo–, también alberga una explotación de gallinas de producción completamente ecológica. Tiene 315 repartidas en dos lotes en dos terrenos completamente diferentes. «Es un mecanismo de prevención. En uno hay 185 gallinas y en el otro hay 130», explica. «Así si te surge un problema en uno, el otro se libra. Es menos malo tener que matar 185 o 130 que 315», apostilla.

La normativa ministerial es firme en este sentido. También incluye otras medidas, que en el caso de la producción ecológica son más difíciles de cumplir. Aconseja techar con malla protectora la zona exterior de los gallineros, donde estas aves salen durante el día, ya que sólo comen y beben en el interior. «Pero ni aun así estás libre de que un pájaro silvestre defeque al pasar por encima de la malla o sencillamente se pose y lo haga. Es prácticamente imposible evitarlo», añade.

Sin embargo, sí reconoce la «preocupación» desde que apareció la gaviota muerta en Castro Urdiales. «Estuvimos unos días con las gallinas encerradas, pero es imposible tenerlas siempre así. Si lo hacemos, también perderíamos la categoría de huevos ecológicos que es lo que nos distingue, lo que nos da valor y nuestra apuesta desde que montamos la granja hace ahora más o menos diez años», subraya.

El remedio ante la amenaza de aves silvestres es no poner bebederos ni comederos en las dos parcelas. «Eso te evita que se acerquen otros pájaros. Ahora hay por aquí muchas lavanderas y, habitualmente, también llegan garcillas bueyeras e incluso gaviotas, ya que el mar no está demasiado lejos. Aun así, no estamos en la zona de mayor riesgo, que son los humedales y las marismas», explica.

«Casi controlado»

Esta misma semana, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha responsabilizado al cambio climático y a las aves salvajes del fuerte impacto de la gripe aviar en el país. «Nos encontramos con ciclos de migratorios que se adelantan con respecto a las fechas que habitualmente eran las previstas. Normalmente estos focos en Europa aparecían en invierno y ahora estamos viéndolos ya en otoño o incluso hemos visto alguno al final del verano», aseguró.

La cercana Valladolid es una de las provincias más afectadas. Un nuevo brote en el municipio de Olmedo –comunicado en el último boletín del Ministerio de este lunes– obliga a sacrificar 727.751 gallinas, que suman a las 760.000 de otra granja en septiembre. La semana pasada, otro positivo en una explotación de Valdemoro, en Madrid, se llevó por delante otras 450.000. «El riesgo es real aunque en la producción ecológica está relativamente controlado. Curiosamente, los casos de gripe aviar que se están dando es en granjas donde las gallinas están encerradas. No podemos bajar los brazos, nadie te libra de tener un positivo», concluye Castellano.