Una mujer que ha sido víctima de un robo en su vivienda, en una imagen de archivo. A. Aja

Los robos en viviendas caen un 17% y la ciberdelincuencia sigue disparada

El balance regional de criminalidad del segundo trimestre refleja un descenso del 37% en los delitos de tráfico de drogas y de un 8% en las agresiones sexuales

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

El balance de criminalidad del segundo trimestre de 2025 constata un descenso del 17% en los robos en viviendas, una de las principales preocupaciones en ... algunos municipios de Cantabria en los últimos meses. Sin embargo, el informe estadístico que emite el Ministerio del Interior también deja patente el crecimiento paulatino de la ciberdelincuencia, que aumentó un 14,1% respecto a 2024 y supone el 29,1% de todos los delitos; y una subida del 9,1% en el caso de los robos con violencia e intimidación. La suma de todas las infracciones penales recopiladas hasta junio representa un crecimiento en la región del 0,6% –frente a un descenso nacional de 0,9%–, aunque en el caso de la criminalidad convencional se ha experimentado un descenso del 4%.

