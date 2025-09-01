Los robos en viviendas caen un 17% y la ciberdelincuencia sigue disparada

El balance de criminalidad del segundo trimestre de 2025 constata un descenso del 17% en los robos en viviendas, una de las principales preocupaciones en ... algunos municipios de Cantabria en los últimos meses. Sin embargo, el informe estadístico que emite el Ministerio del Interior también deja patente el crecimiento paulatino de la ciberdelincuencia, que aumentó un 14,1% respecto a 2024 y supone el 29,1% de todos los delitos; y una subida del 9,1% en el caso de los robos con violencia e intimidación. La suma de todas las infracciones penales recopiladas hasta junio representa un crecimiento en la región del 0,6% –frente a un descenso nacional de 0,9%–, aunque en el caso de la criminalidad convencional se ha experimentado un descenso del 4%.

Con estos datos, la tasa de criminalidad en Cantabria se sitúa en 42 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (ocho puntos por debajo de la media del país), lo que deja a la región como la octava más segura de España, por detrás de Extremadura (33,5), Asturias (34,5), Galicia (35,6), La Rioja (36,9), Castilla y León (39,3), Castilla La Mancha (40,2) y Aragón (40,3).

De las 12.367 infracciones penales conocidas entre enero y junio del presente año, un 29,1% (3.602) corresponden a las cometidas a través de internet o por medio de la red, concretamente 3.138 estafas informáticas y 464 de otro tipo de ciberdelitos. También han crecido los robos con violencia e intimidación hasta alcanzar los 108 delitos y los huertos, que llegan a los 2.329, lo que supone un crecimiento del 0,8%.

Las claves Datos positivos Las tentativas de homicidio y asesinato bajan un 33,3% y los hurtos registran un aumento del 0,8% Ranking Cantabria, con una tasa de 42 infracciones por cada mil habitantes, es la octava comunidad más segura Delitos en los municipios Suben un 6,1 y un 2,6% en Santander y Piélagos, y bajan en Torrelavega (6,4), Camargo (9,5) y Castro (3,5)

En cuanto a la criminalidad convencional, se conocieron hasta junio en Cantabria 8.765 infracciones penales por las 9.133 del pasado año, que se traduce en un descenso del 4%.

Por tipo de delito, los homicidios dolosos y asesinatos consumados descendieron un 100% (en 2024 hubo uno), las tentativas de homicidio y asesinato se redujeron un 33,3%, las agresiones sexuales bajaron un 8%, los robos en domicilios, establecimientos u otras instalaciones cayeron un 20,3% (en el caso concreto de domicilios, bajaron un 17,3%) y los delitos de tráfico de drogas descendieron un 37,7%.

Balance por municipios

El balance de criminalidad que ofrece trimestralmente el Ministerio del Interior también recoge los indicadores de seguridad de los municipios que albergan más de 20.000 habitantes (se tiene en cuenta la población empadronada y no la vinculada), que en el caso de Cantabria son Santander, Torrelavega, Camargo, Castro Urdiales y Piélagos.

En Santander, se cerró junio de 2025 con una tasa de criminalidad de 47 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y el total de delitos conocidos se incrementó un 6,1%. Mientras, en Torrelavega la tasa de criminalidad se situó en 42,4 y las infracciones penales conocidas descendieron un 6,4%.

En el caso de Camargo, la tasa de criminalidad al cierre de junio fue de 51,2 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y los delitos conocidos descendieron un 9,5%. En Castro Urdiales, la tasa se situó en 46,3 y las infracciones penales conocidas disminuyeron un 3,5%. Y Piélagos cerró el segundo trimestre con un tasa de criminalidad de 33 infracciones penales por cada 1.000 habitantes y los delitos conocidos aumentaron un 2,6%.

Casares se muestra orgulloso

Para el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, este último balance «demuestra que Cantabria es una de las comunidades más seguras de España». En su opinión, el camino es claro. «Hoy Cantabria tiene la mayor cifra de la historia de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hay que seguir reforzando las plantillas tanto de la Policía Nacional y la Guardia Civil, seguir ampliando ambos cuerpos como hace el Gobierno de España en 2025 con la mayor oferta pública de empleo y también mejorando sus condiciones laborales y salariales como ha hecho este Gobierno con la subida salarial de media de un 38% en estos siete años. Además, hay que continuar con las inversiones que estamos haciendo en medios materiales y técnicos con aportaciones historias en instalaciones, cuarteles y vehículos».

Casares trasladó que estos últimos datos también demuestran que «tenemos que seguir trabajando en redoblar esfuerzos ante nuevos tipos de delitos, reforzando la ciberseguridad en nuestro país y seguir confiando en el trabajo incansable que hacen la policía nacional y la guardia civil, en coordinación con las policías locales. Un trabajo conjunto y coordinado para garantizar la seguridad ciudadana».