Saltan una valla y fuerzan una jaula para robar un guacamayo en Reocín

La Guardia Civil ha recuperado un guacamayo militar (Ara Militaris), un tipo de ave psitácida muy poco común, que se encuentra incluida en el Convenio ... CITES -como especie gravemente amenazada de extinción-. De hecho, su comercio internacional está permitido únicamente en casos excepcionales. El animal fue robado hace unas semanas de una propiedad del término municipal de Reocín. La persona que se lo llevó tuvo que saltar el vallado perimetral y forzar la jaula en la que se encontraba.

El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Cantabria, que se hizo cargo de la investigación, siguió la pista de un hombre que ya tenía antecedentes como presunto autor de robo de aves exóticas. Las pesquisas dirigieron a los agentes a una finca situada en Torrelavega que el sospechoso frecuentaba y que, además, es propiedad de una familiar del investigado.

Así, a principios de este mes de agosto registraron la finca y encontraron el guacamayo que buscaban. Estaba dentro de una jaula insalubre, con heces de perros y agua sucia. Los agentes lo recuperaron y se lo devolvieron a su legítimo propietario.

El reglamento de la Comunidad Europea sobre la protección de especies de la fauna y flora silvestre mediante el control de su comercio, considera al guacamayo militar en peligro de extinción con grado de protección máximo. La Guardia Civil ha instruido diligencias al detenido, que tiene 41 años y también a una mujer de 18 en calidad de investigados por este robo.