Saltan una valla y fuerzan una jaula para robar un guacamayo en Reocín
La Guardia Civil encontró al ave, que goza de especial protección, en una finca de Torrelavega en condiciones de insalubridad, con heces de perro y agua sucia y se lo devolvió a su propietario
Santander
Martes, 12 de agosto 2025, 10:29
La Guardia Civil ha recuperado un guacamayo militar (Ara Militaris), un tipo de ave psitácida muy poco común, que se encuentra incluida en el Convenio ... CITES -como especie gravemente amenazada de extinción-. De hecho, su comercio internacional está permitido únicamente en casos excepcionales. El animal fue robado hace unas semanas de una propiedad del término municipal de Reocín. La persona que se lo llevó tuvo que saltar el vallado perimetral y forzar la jaula en la que se encontraba.
El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Cantabria, que se hizo cargo de la investigación, siguió la pista de un hombre que ya tenía antecedentes como presunto autor de robo de aves exóticas. Las pesquisas dirigieron a los agentes a una finca situada en Torrelavega que el sospechoso frecuentaba y que, además, es propiedad de una familiar del investigado.
Así, a principios de este mes de agosto registraron la finca y encontraron el guacamayo que buscaban. Estaba dentro de una jaula insalubre, con heces de perros y agua sucia. Los agentes lo recuperaron y se lo devolvieron a su legítimo propietario.
El reglamento de la Comunidad Europea sobre la protección de especies de la fauna y flora silvestre mediante el control de su comercio, considera al guacamayo militar en peligro de extinción con grado de protección máximo. La Guardia Civil ha instruido diligencias al detenido, que tiene 41 años y también a una mujer de 18 en calidad de investigados por este robo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.