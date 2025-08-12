El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Guardia Civil encontró el guacamayo en una jaula en malas condiciones de salubridad. OPC

Saltan una valla y fuerzan una jaula para robar un guacamayo en Reocín

La Guardia Civil encontró al ave, que goza de especial protección, en una finca de Torrelavega en condiciones de insalubridad, con heces de perro y agua sucia y se lo devolvió a su propietario

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 10:29

La Guardia Civil ha recuperado un guacamayo militar (Ara Militaris), un tipo de ave psitácida muy poco común, que se encuentra incluida en el Convenio ... CITES -como especie gravemente amenazada de extinción-. De hecho, su comercio internacional está permitido únicamente en casos excepcionales. El animal fue robado hace unas semanas de una propiedad del término municipal de Reocín. La persona que se lo llevó tuvo que saltar el vallado perimetral y forzar la jaula en la que se encontraba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  4. 4

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  5. 5

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  6. 6

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  7. 7

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  8. 8

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  9. 9

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  10. 10

    La flota del Cantábrico captura ya casi la mitad de la cuota de bonito en la mayor campaña de la historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Saltan una valla y fuerzan una jaula para robar un guacamayo en Reocín

Saltan una valla y fuerzan una jaula para robar un guacamayo en Reocín