El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pacientes aguardan su turno en una de las salas de espera de Valdecilla Sur. Roberto Ruiz

Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales

La herramienta empieza a funcionar para pacientes de Dermatología, estará operativa para Cardiología antes de fin de año y el plan es que esté extendida a todas las especialidades «para el verano de 2026»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:09

Comenta

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) acaba de habilitar un canal directo de comunicación para que los médicos de familia puedan contactar con el especialista ... si tienen dudas sobre la conveniencia de derivar a un paciente a la consulta del hospital. Pero no se trata de un mero sistema de mensajería (ya existía uno, de nombre MAS, desde 2020) sino de una actualización de los programas informáticos, que conecta ambos niveles asistenciales, permite compartir y almacenar imágenes y resultados de pruebas realizadas e incorporar esos informes a la historia clínica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las protestas de los profesores con batas blancas desatan el enfado de los médicos
  2. 2

    Dos heridos en una pelea en el centro de Torrelavega
  3. 3 El modelo Viflip de reconversión de locales en viviendas se expande en Cantabria
  4. 4 La cántabra India Rojo, campeona mundial júnior de patinaje
  5. 5

    Los arquitectos premian dos proyectos del estudio Fernández-Abascal
  6. 6 La revolución de los estadios del fútbol español
  7. 7

    El exalcalde de San Felices González Linares critica a su delfín político
  8. 8

    La Cuadrona espera su transformación
  9. 9

    David Saiz: «Ahora merece la pena ordeñar; si se hacen las cosas bien se puede vivir»
  10. 10

    «Los ayuntamientos han de mantener limpio el monte en torno a los pueblos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales

Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales