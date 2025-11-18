El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fachada del Hospital de Valdecilla, en Santander. Alberto Aja

Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

La iniciativa, que nació tras «escuchar a profesionales y familiares», pretende poner a las personas en el centro del sistema sanitario

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:52

La Consejería de Salud ha lanzado un plan para «humanizar» los hospitales -tanto públicos como privados- y los servicios sociales de Cantabria, con el objetivo ... de que los profesionales de estos espacios traten a los pacientes desde una «perspectiva global». Así, la atención no solo será médica, sino que también se tendrán en cuenta otros factores como los aspectos físicos, emocionales, sociales y culturales.

