Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

La Consejería de Salud ha lanzado un plan para «humanizar» los hospitales -tanto públicos como privados- y los servicios sociales de Cantabria, con el objetivo ... de que los profesionales de estos espacios traten a los pacientes desde una «perspectiva global». Así, la atención no solo será médica, sino que también se tendrán en cuenta otros factores como los aspectos físicos, emocionales, sociales y culturales.

La iniciativa, que ya está en marcha y que nació tras «escuchar a profesionales y familiares», busca priorizar una asistencia sanitaria «más cercana, accesible, respetuosa, segura y coordinada», que también se centre en las necesidades individuales del paciente y en las del propio personal médico.

El plan, que lleva como lema 'Cantabria más humana', ha sido presentado este martes por el consejero del área, César Pascual; la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede; y la concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo. El lugar de su puesta en largo fue en el Centro Cívico Juan de Santander, en Cueto. Pese a ser una iniciativa sanitaria, se decidió un escenario público con el fin de «salir de los hospitales y presentarlo junto a la ciudadanía».

Según detallaron durante el acto, la medida trabaja cuatro ejes fundamentales: las personas, las instalaciones, los procesos de trabajo y la colaboración y coordinación. Respecto al primer punto, se dará formación y cursos de sensibilización a los sanitarios, con la finalidad de mejorar en aspectos de atención y cuidado al personal. En cuanto a las instalaciones, se trabajará en la accesibilidad, adecuación y confort físico y ambiental.

Sobre los procesos de trabajo, se analizará la gestión del liderazgo y la cultura de humanización y la transformación digital 'humanizada', entre otros aspectos, mientras que dentro de la colaboración y reconocimiento se fomentarán las relaciones y alianzas con asociaciones de pacientes o voluntariado.

Un plan que «va más allá» de la salud

En palabras del consejero de Salud, el plan «va más allá del sistema sanitario». Para Pascual, este martes es un día «importante», porque se presenta un proyecto que evoca «a lo profundo». «La iniciativa recuerda que somos y por qué hacemos lo que hacemos», continuó el titular del ramo, quien señaló que «los sanitarios nos dedicamos a curar, pero sobre todo, a cuidar personas».

Por ello, Pascual afirmó que hoy hace una promesa de que a partir de ahora «nadie será solo un número, un caso clínico o un informe», sino que hay que «volver a los orígenes» y tratar a las personas «con sus miedos, sueños e inseguridades». «Esto no es decorar pasillos, es humanizar y colocar la dignidad en el centro de las miradas», añadió.

El consejero también apuntó que la medicina, que es «técnica y científica», también tiene que ser «más humana». Según reiteró Pascual, con el plan presentado este martes, quiere «poner a las personas en la primera línea».

En la misma línea se posicionó la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, quien apuntó que hay que lograr un sistema sanitario «respetuoso e inclusivo», en el que se premie la «escucha activa», para que los pacientes puedan formar parte de las decisiones que afectan a su salud. También consideró que es «imprescindible» cuidar a los profesionales, porque «su bienestar repercute en la calidad que brindan».

Igualmente, mencionó a las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, que lejos de deshumanizar, se pueden emplear «de manera ética y responsable». «El desarrollo tecnológico no es un obstáculo, sino un aliado», opinó Priede, quien destacó «el potencial de mejora de la atención» con estos medios. Eso sí, «sin desmerecer los factores humanos», apostilló.

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Santander tildó este martes como un «día importante para nuestro sistema sanitario autonómico», ya que el plan «recuerda cómo hacer las cosas». Para Gancedo, la iniciativa va a significar «un cambio en la cultura organizativa».

«Hay que mirar más allá de la enfermedad y comprender a las personas en toda su complejidad, además de humanizar la toma decisiones y su gestión. La salud es algo físico, pero también emocional», señaló la edil.

Tras la presentación, también se celebró una mesa redonda en la que participaron profesionales pertenecientes a hospitales de la comunidad -tanto públicos como privados- y personal del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).