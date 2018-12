Sanidad opta por retrasar el cambio de horario del SUAP Aunque estaba previsto a partir del 1 de enero, el Servicio Cántabro de Salud confirma que la introducción de la nueva jornada no se aplicará «por el momento» ANA ROSA GARCÍA Santander Jueves, 27 diciembre 2018, 07:41

El cambio de horario anunciado para los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) tendrá que esperar. La Consejería de Sanidad ha decidido retrasar la modificación de la jornada prevista a partir del 1 de enero. Así lo ha confirmado el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Benigno Caviedes, en declaraciones a este periódico. «Por el momento no se va a poner en marcha el nuevo horario, aunque eso no implica que se vaya a renunciar al cambio», precisa. No avanza, sin embargo, hasta cuando se mantendrá el horario actual, que comienza entre semana a las 17.00 horas y termina a las 09.00 horas, mientras que la modificación prevista adelanta la jornada laboral a las 15.00 horas, finalizando a las 08.00 horas. En el caso de los fines de semana y festivos, el cambio pasará inadvertido para los pacientes, puesto que se mantendrá la cobertura las 24 horas, sólo que los equipos se darán el relevo a las ocho de la mañana, en lugar de a las nueve.

Desde la Subdirección de Recursos Humanos del SCS siempre se defendió que esta nueva planificación, que de lunes a viernes amplía una hora la jornada laboral, busca la mejora asistencial y no altera el total de horas trabajadas al año por el equipo de SUAP, puesto que esta medida llevaría aparejada un aumento de la plantilla. Sin embargo, el cambio fue rechazado de plano por los profesionales desde el primer momento, una respuesta condicionada también por el contexto en el que se planteó. Fue en febrero, en pleno conflicto laboral con el personal de Urgencias y Emergencias (061), que reivindicaba la compensación por nocturnidad y festividad comprometida por la Administración tras la huelga de 2015. Y cabe recordar que desde el SCS, entonces al mando Julián Pérez Gil, se introdujo el cambio de horario en el documento de dicha negociación, lo que crispó a los profesionales hasta el punto de enquistar las conversaciones y desembocar en una huelga.

Con el relevo en la Gerencia, este verano, Caviedes suprimió de la oferta planteada el punto relativo a la modificación de la jornada en aras de alcanzar un acuerdo con la plantilla y cerrar el conflicto. Efectivamente se cerró, aunque advirtió que la medida se aplicaría a partir de enero. Sin embargo, después de unos meses convulsos en el SCS, tras la polémica por las presuntas irregularidades en la contratación y la cadena de dimisiones, el cambio de horario ha pasado a un segundo plano. Para ponerlo en marcha hay que coordinar el horario de 15.00 a 17.00 horas, la jornada que se solapa con los equipos de los centros de salud, una cuestión por decidir aún.