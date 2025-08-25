El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El maquillador cántabro Sergio López-Rivera ganó un Oscar en 2021 Daniel Pedriza

Sergio López-Rivera

Maquillador
«Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»

El maquillador cántabro, ganador de un Oscar en 2021 por su trabajo en la película 'La madre del blues', sueña con regresar a Cantabria para disfrutar de un largo verano

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:43

Aunque hace más de 30 años que abandonó Santander para perseguir el sueño de ser maquillador profesional, Sergio López-Rivera regresa siempre que puede a ... Cantabria, en especial para disfrutar de las Navidades y del verano con su familia y amigos. Por el camino le dio tiempo a conseguir algo que muy pocos logran: ganar un Oscar de la Academia de Cine estadounidense en 2021 por su trabajo en la película 'La madre del blues'. Asentado en Los Ángeles, este año no ha podido cumplir la tradición, lo que, reconoce, hace que eche aún más de menos Santander.

