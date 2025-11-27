El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta»

El líder de Vox responde a la presidenta de Cantabria, que tras el naufragio de los Presupuestos acusó a este partido de «rendirse a la izquierda» por votar con el PSOE

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:13

Que no salga adelante un Presupuesto y que el proyecto elaborado por el Gobierno vuelva a Peña Herbosa tiene una gran relevancia para la comunidad ... autónoma, pero pocas veces lo que ocurre en el Parlamento de Cantabria cruza el puerto de Pozazal y se hace hueco en medio del bullicio de la política nacional. Ninguno de los líderes estatales de los partidos hizo referencias a la votación fallida del lunes en la Cámara regional en la que PRC, PSOE y Vox coincidieron para tumbar las Cuentas de María José Sáenz de Buruaga (PP). Más allá de algunas voces en la izquierda que aprovecharon para destacar que, mientras que Núñez Feijóo atizaba a Pedro Sánchez valorando que la presidenta extremeña convocara elecciones tras no aprobar su Presupuesto, en Cantabria no le importara que se apostara por la tesis contraria y gobernar con una prórroga de las Cuentas, apenas se habló del tema.

