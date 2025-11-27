Santiago Abascal, a Buruaga: «Engañen a quien se deje. No les hacemos falta» El líder de Vox responde a la presidenta de Cantabria, que tras el naufragio de los Presupuestos acusó a este partido de «rendirse a la izquierda» por votar con el PSOE

Que no salga adelante un Presupuesto y que el proyecto elaborado por el Gobierno vuelva a Peña Herbosa tiene una gran relevancia para la comunidad ... autónoma, pero pocas veces lo que ocurre en el Parlamento de Cantabria cruza el puerto de Pozazal y se hace hueco en medio del bullicio de la política nacional. Ninguno de los líderes estatales de los partidos hizo referencias a la votación fallida del lunes en la Cámara regional en la que PRC, PSOE y Vox coincidieron para tumbar las Cuentas de María José Sáenz de Buruaga (PP). Más allá de algunas voces en la izquierda que aprovecharon para destacar que, mientras que Núñez Feijóo atizaba a Pedro Sánchez valorando que la presidenta extremeña convocara elecciones tras no aprobar su Presupuesto, en Cantabria no le importara que se apostara por la tesis contraria y gobernar con una prórroga de las Cuentas, apenas se habló del tema.

Dos días después, ha sido el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, el que sí se ha pronunciado. No tanto sobre el resultado de la votación, sino para responder a Buruaga, que en declaración pública lamentó que Vox se hubiera «rendido a la izquierda»por votar con el PSOE de Sánchez. «Tendrá que explicárselo a sus votantes», dijo la popular. Y esa explicación que pedía Buruaga fue la que le dio ayer Abascal. «Este es un buen ejemplo de la estafa del PP. Pacta el gobierno con Revilla, hace políticas socialistas y luego vienen a exigir a Vox que le apruebe los Presupuestos. Váyanse a engañar a quien se deje engañar. Para hacer políticas socialistas y para tapar corrupciones, siempre tendrán al PSOE», afirmaba a través de sus redes sociales. Y de paso, el líder de Vox también respondió al llamamiento de Buruaga de seguir negociando con todos. Para Abascal, con todo lo anterior, queda claro que «no les hacemos falta». Este es un buen ejemplo de la estafa del PP.



Pacta el gobierno con Revilla, hace políticas socialistas y luego vienen a exigir a VOX que le apruebe los presupuestos.



Váyanse a engañar a quien se deje engañar. Para hacer políticas socialistas y para tapar corrupciones, siempre… https://t.co/auY3REeh40 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 26, 2025 Y esta ha sido la respuesta de Sáenz de Buruaga al mensaje de Abascal: La pinza PSOE-VOX no perjudica al PP, perjudica a los cántabros.

Para Vox, ni el PRC es tan corrupto como dice, ni las políticas de extrema izquierda tan nocivas.

Sus diferencias desaparecen cuando toca ir contra el PP.

Lo que le exigimos a Vox es que no vote con el PSOE. https://t.co/QPPGJISGt6 pic.twitter.com/6tIvhVHU7j — M.J Sáenz de Buruaga (@mjburuaga) November 26, 2025

