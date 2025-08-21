El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Empujando un coche en el polígono de Candina.

Empujando un coche en el polígono de Candina.

La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria

La intensidad de la lluvia de hoy en tan poco tiempo solo se ha superado el 27 de agosto de 1983, cuando se desbordaron los ríos y murieron tres personas | «No ha sido una tormenta de verano, sino una vaguada de aire frío excepcional, muy localizada y de muy difícil pronóstico», explica Sergio Fernández, delegado territorial de la Aemet

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:53

Desde hace 42 años no se veía una tromba de agua tan tremenda en Cantabria. Los 63 milímetros por hora registrados esta mañana en Santander - ... un dato que convierte la lluvia en categoría de 'torrencial'- solo se han superado una vez en la historia. Fue el 27 de agosto de 1983. Las calles inundadas, los túneles cerrados y el caos de tráfico sufrido hoy se queda corto con la tragedia de aquel día. La Aemet llegó a medir 96 mm por hora de lluvia. Es decir, un 35% más de agua que hoy en una sola hora. Las consecuencias fueron devastadoras. Como se puede leer en El Diario Montañés de aquella fecha, las cuencas de los ríos Pas y Asón se desbordaron y las aguas arrollaron fincas, casas, almacenes, empresas, carreteras... «Como balance de ese día aciago, tres personas perecieron ahogadas por la riada en la zona de Vioño y centenares de vecinos quedaron aislados por las aguas durante gran parte del día», dice la crónica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  7. 7

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar con el aparcamiento de Mataleñas
  8. 8 Laredo se arregla para las Flores
  9. 9

    Muere la investigadora María Ealo de Sá
  10. 10

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria