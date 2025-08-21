La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria

Desde hace 42 años no se veía una tromba de agua tan tremenda en Cantabria. Los 63 milímetros por hora registrados esta mañana en Santander - ... un dato que convierte la lluvia en categoría de 'torrencial'- solo se han superado una vez en la historia. Fue el 27 de agosto de 1983. Las calles inundadas, los túneles cerrados y el caos de tráfico sufrido hoy se queda corto con la tragedia de aquel día. La Aemet llegó a medir 96 mm por hora de lluvia. Es decir, un 35% más de agua que hoy en una sola hora. Las consecuencias fueron devastadoras. Como se puede leer en El Diario Montañés de aquella fecha, las cuencas de los ríos Pas y Asón se desbordaron y las aguas arrollaron fincas, casas, almacenes, empresas, carreteras... «Como balance de ese día aciago, tres personas perecieron ahogadas por la riada en la zona de Vioño y centenares de vecinos quedaron aislados por las aguas durante gran parte del día», dice la crónica.

Ampliar Portada de El Diario Montañés del 28 de agosto de 1983.

«Santander, como Venecia», describen los titulares del periódico de aquel agosto de hace cuatro décadas, «con las calles y aceras convertidas en inmensos lagos». Aunque la peor parte se la llevaron Renedo y Vioño, en Piélagos, declarada zona catastrófica, donde las imágenes de archivo de aquella época recuerdan inevitablemente a las de la DANA sufrida en Valencia. Este jueves, afortunadamente, no se ha llegado a tanto, aunque el caos en el Arco de la Bahía a primera hora de la mañana ha sido descomunal. Entre las 6.30 y las 8.30 de la mañana toda la ciudad estaba con problemas, salvo las zonas altas, como las calles General Dávila y Alta. La inundación de túneles colapsó la circulación en el centro y en los principales accesos a la capital, con fuertes retenciones y tráfico parado por todas partes. El agua llegó a entrar en varios edificios y los vecinos se vieron obligados a achicar agua ellos mismos.

Pero, ¿qué explica esa tromba de agua tan repentina que ha dejado las calles de Santander, Maliaño, Bezana y El Astillero inundadas esta mañana? «No ha sido una tormenta de verano, no ha caído ni una sola descarga eléctrica», aclara el delegado territorial de la Aemet en Cantabria, Sergio Fernández. El término científico es vaguada de aire frío. Un fenómeno que suele producirse en otoño con mucha menos virulencia, pero que al ocurrir en verano ha alcanzado dimensiones mayores.

Esa bolsa de aire frío se extiende desde una zona de baja presión, generalmente en latitudes más altas, hacia áreas más cálidas. Es decir, de arriba a abajo. Cuando esto ocurre en otoño e invierno, como suele ser habitual, no tiene mayores consecuencias que un descenso de las temperaturas. Pero en verano la cosa cambia. El contraste entre esa masa de aire frío con el calor de la superficie del suelo y, sobre todo, con la elevada temperatura que aún tiene el Mar Cantábrico (20 grados) generó mucho vapor de agua y desencadenó un episodio tan frenético de lluvia.

Ampliar Página de El Diario Montañés del 28 de agosto de 1983 sobre las inundaciones en Santander.

«Ha sido muy excepcional y de difícil pronóstico», reconocieron desde la Aemet, lo que, según ellos, explica que el aviso rojo no se lanzara hasta las 8.24 horas, cuando lo peor de la tromba de agua ya había pasado. Sí estaba previsto desde el día anterior que fuera un día de intensas lluvias en el litoral cántabro, pero no tanto como finalmente ha sido. De hecho, el organismo público sólo había previsto un aviso amarillo (en la escala, una intensidad menor que la naranja y la roja) desde la pasada medianoche. Y las 8.00 horas lo elevó a naranja antes de pasarlo a rojo a las 8.24.

Además, la intensidad de la lluvia fue muy localizada. En la zona del aeropuerto de Parayas alcanzó los 63 mm por hora, es decir, una categoría de 'torrencial' en la escala que maneja la Aemet. Sin embargo, en la zona del faro de Santander, el agua apenas llegó a 30 mm por hora, lo que se considera 'lluvia fuerte'. En Torrelavega apenas llovió.

Los datos sobre el agua caída en el Arco de la Bahía durante dos horas (de 6.30 a 8.30) hablan por sí mismos. La Aemet calcula que la intensidad llegó a alcanzar «intensidades torrenciales». En concreto, se registraron 16,8 mm en solo diez minutos; 63,6 mm en una hora y 75,8 mm en tres horas. Para los menos habituados a leer datos meteorológicos, estas cifras son especialmente altas en tan poco espacio de tiempo y, por eso, se ha convertido en la segunda mayor tromba de agua de la historia de la región desde que se tienen datos (empezó a medirse en 1960).

El método más empleado, y que explica mejor cuánta agua cae es la intensidad en milímetros. No es lo mismo 40 litros por metro cuadrado en un día de lluvia débil pero persistente, a que caigan cuatro gotas durante el día y en poco tiempo se recojan los 40 litros mencionados. Por eso, se añade la intensidad en milímetros por hora (mm/h).

Existe una escala que va desde la llovizna hasta la lluvia torrencial, que es la que hoy han sufrido los cántabros en el litoral, provocando inundaciones en las calles y problemas de tráfico. La lluvia débil se mide con una intensidad de 2 mm por hora. La lluvia fuerte entre 15 y 30 mm por hora. Y hoy hemos tenido 63,6 mm en Santander durante una hora, lo que lo sitúa en lo más alto de la escala con categoría de lluvia torrencial.