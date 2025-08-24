Un senderista de 64 años fallece tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso

Un montañero de 64 años de edad, que se encontraba este domingo haciendo una ruta de senderismo entre Urdón y Tresviso, falleció tras despeñarse en ... uno de los puntos del recorrido. El varón, que iba acompañado de otras tres personas, murió tras caer desde más de 30 metros de altura sin que los servicios médicos de rescate desplazados hasta la zona pudieran hacer nada por su vida. «La médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento», explicaron fuentes del Gobierno regional.

El trágico accidente se produjo justo en el límite provincial entre Cantabria y Asturias. En un principio, todo apuntaba a que el senderista se encontraba en territorio del Principado, por lo que fue un helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) el que se desplazó hasta el lugar. La llamada de aviso entró poco antes de las once de la mañana en el 112 Cantabria. Un integrante del grupo de montañeros indicó que uno de ellos se había despeñado por un barranco de entre 30 y 40 metros y que no respondía a sus llamadas.

La aeronave medicalizada de los bomberos asturianos encontró el cadáver justo en una pared que está atravesada por un tendido eléctrico y llena de árboles, lo que complicó aún más el rescate. Los pilotos del helicóptero se vieron obligados a realizar numerosas maniobras y a utilizar mucho cable para descender hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo, que fue trasladado hasta Cangas de Onís y posteriormente hasta Unquera, ya que el fallecimiento se había producido en la vertiente cántabra de la ruta.