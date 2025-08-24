El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de las vistas de la ruta entre Urdón y Tresviso. Marco G. Vidart

Un senderista de 64 años fallece tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso

Iba acompañado por tres personas más que dieron el aviso tras comprobar que se había caído por un barranco de entre 30 y 40 metros de altura

R. T. P.

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:42

Un montañero de 64 años de edad, que se encontraba este domingo haciendo una ruta de senderismo entre Urdón y Tresviso, falleció tras despeñarse en ... uno de los puntos del recorrido. El varón, que iba acompañado de otras tres personas, murió tras caer desde más de 30 metros de altura sin que los servicios médicos de rescate desplazados hasta la zona pudieran hacer nada por su vida. «La médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento», explicaron fuentes del Gobierno regional.

