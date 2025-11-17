El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La terminal, en una imagen de las pasadas Navidades. Juanjo Santamaría

El Seve cerrará 2025 con un millón raspado

Si las estimaciones se cumplen, el aeropuerto salvará el balance de pasajeros en un contexto difícil, aunque con un resultado más modesto que los últimos años

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:09

En los balances anuales del aeropuerto hay una frontera que ya resulta casi una obligación. El millón de pasajeros. Hasta en siete ocasiones, los datos ... del Seve Ballesteros han superado esa barrera. La primera vez, en 2011. Y luego, salvo por el paréntesis de las restricciones aéreas por el covid, de forma ininterrumpida desde 2018 (incluyendo el récord de 2023). Pues bien, este 2025 la terminal volverá a estar por encima de la cifra redonda, pero, de todas las veces en que se superó, será la más ajustada. El año pasado los usuarios cayeron hasta 1.095.398. Esta vez, con las estimaciones que se pueden hacer en los dos meses que quedan –y dejando claro que son eso, estimaciones–, el resultado estará en torno a 1.069.082. O sea, segunda caída consecutiva, pero el octavo mejor dato de la serie histórica.

