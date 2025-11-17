El Seve cerrará 2025 con un millón raspado

En los balances anuales del aeropuerto hay una frontera que ya resulta casi una obligación. El millón de pasajeros. Hasta en siete ocasiones, los datos ... del Seve Ballesteros han superado esa barrera. La primera vez, en 2011. Y luego, salvo por el paréntesis de las restricciones aéreas por el covid, de forma ininterrumpida desde 2018 (incluyendo el récord de 2023). Pues bien, este 2025 la terminal volverá a estar por encima de la cifra redonda, pero, de todas las veces en que se superó, será la más ajustada. El año pasado los usuarios cayeron hasta 1.095.398. Esta vez, con las estimaciones que se pueden hacer en los dos meses que quedan –y dejando claro que son eso, estimaciones–, el resultado estará en torno a 1.069.082. O sea, segunda caída consecutiva, pero el octavo mejor dato de la serie histórica.

Los números 1.069.082 Es el cálculo que hacen desde Amigos de Parayas analizando la oferta hasta fin de año 935.519 Es el acumulado de pasajeros hasta el mes de octubre, un 2,9% por debajo del año pasado 98.221 Pasajeros pasaron por la terminal del Seve Ballesteros durante el mes pasado

¿De dónde sale esa cifra? Se trata de un cálculo elaborado por los Amigos de Parayas junto a El Diario Montañés. Hasta octubre (incluido) el número de viajeros por la terminal fue de 935.519, lo que supone una caída del 2,9% respecto al año pasado en las mismas fechas. A partir de aquí se trata de coger los números que dejaron noviembre y diciembre de 2024 y ver qué hay ahora.

El roto viene por la pérdida de las cuatro rutas de Ryanair para la temporada de invierno. Roma, Viena, París y Milán restarán –eso es seguro– 21.673 viajeros hasta final de año. ¿Se compensará? Es probable. Vueling mejora su programación con Barcelona y añade estos dos meses la ruta de Alicante, además de los vuelos puntuales a Palma en diciembre. Volotea, igualmente, aumenta la oferta con Sevilla y operará antes de fin de año 16 vuelos con Granada. También crecen las rutas canarias de Binter y la de Madrid, con el aumento de capacidad gracias a los aviones de Iberia. Aunque la mejor noticia la traerá Wizz Air, con la recuperación de Bucarest. Según Amigos de Parayas todo esto puede suponer –con todas las reservas (depende de la ocupación, de que se ejecute todo lo previsto...)– unas 23.000 plazas adicionales.

De ahí ese total. Pero, ojo, Granada y Palma no estarán ya para compensar el resto del invierno y Alicante, anunciada para todo el año, no está cargada hoy en día en febrero y marzo. Salvo que haya novedades, el invierno de 2026 viene muy frío.

Octubre alivia las cifras con una subida del 0,5%

No fue un mal octubre para el Seve Ballesteros. De hecho, el balance del pasado mes fue mejor que el del mismo periodo de 2024. Un poco, pero mejor. En concreto, la subida fue del 0,5% y ayuda, sobre todo, a cerrar la temporada de verano algo mejor de lo previsto en un contexto complicado. A eso y a amortiguar la pérdida de pasajeros en el acumulado del año, que se queda en un 2,9% en negativo a falta de dos meses para acabar este 2025.

Por concretar, pasaron por la terminal 98.221 pasajeros. Si se tiene en cuenta que el número de operaciones (aunque aquí pesan mucho los vuelos no comerciales y los datos pueden resultar engañosos) cayó un 4%, la razón para el crecimiento hay que buscarla, sobre todo, en altas ocupaciones y en el buen comportamiento de algunas rutas.

Con todo, la subida lograda en el Seve es más modesta que la media registrada en los aeropuertos de Aena, que fue del 4,4%. En cuanto a las terminales del entorno (las que superaron los 90.000 viajeros), Bilbao creció un 7,9%, Asturias un 5,7% y A Coruña un 10,4%. Por contra, Santiago de Compostela sufrió una caída del 9,3%.

Cabe recordar que, aunque para el verano hubo algunos recortes, los anunciados por Ryanair con la cancelación de cuatro rutas (Roma, París, Viena y Milán) eran para la temporada de invierno, lo mismo que las mejoras en otras rutas y la incorporación de conexiones que no estaban en la campaña del año pasado.

En este sentido también conviene apuntar que la aerolínea irlandesa sigue sin cargar para el próximo verano las rutas de Málaga y Valencia. Desde la compañía aseguraron a este periódico hace semanas que hay que esperar a enero para saber si esas son definitivamente las siguientes rutas recortadas. En todo caso, desde el Ejecutivo regional están tratando de confirmarlo con la idea de tener margen de maniobra y poder buscar otras compañías que se ocupen de esas conexiones.