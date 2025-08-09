El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Primer fallecido del verano, en la playa de La Concha de Santander. Roberto Ruiz

Siete personas mueren en las playas de Cantabria en lo que va de verano

La última víctima es un hombre que fue rescatado por varios bañistas el jueves por la noche en la playa de El Puntal de Somo

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:34

Está siendo un verano negro en las playas de Cantabria. Siete personas han perdido la vida en los arenales de la región desde el pasado ... mes de junio. No se puede afirmar que todas fallecieran ahogadas, pues los servicios de emergencia y rescate aclaran que buena parte de esos decesos «fueron producidos por patologías previas, sobre todo cardíacas, que tienen como resultado final la muerte por ahogamiento». El último caso es el de un hombre que fue rescatado por varios bañistas el jueves por la noche en la playa de El Puntal de Somo (Ribamontán al Mar). Los servicios médicos desplazados hasta el lugar trataron, sin éxito, de reanimarle.

