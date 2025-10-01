El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pleno estuvo marcado por el texto en apoyo a Palestina. Alberto Aja

Silva presume ante el Consejo Escolar de sus dos años de gestión en la Consejería

El responsable educativo destacó los avances a mitad de legislatura, como la bajada de ratios y el crecimiento de la FP, incluidos en el Plan de Acción 2023-2027

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:09

El curso escolar 2025/ 26 comenzó de una forma peculiar: estuvo marcado por los paros escalonados de los docentes en las diferentes etapas educativas para ... reclamar la adecuación salarial que vienen reivindicando desde hace tiempo. Pese al descontento del profesorado y la incapacidad de llegar a un acuerdo entre la Consejería de Educación y sindicatos en materia retributiva, el año escolar en Cantabria sigue su curso. El Consejo Escolar (CEC) celebró ayer su primer pleno en esta etapa y el consejero Sergio Silva no perdió la oportunidad para presumir de los logros de su departamento tras dos años de gestión.

