Silva presume ante el Consejo Escolar de sus dos años de gestión en la Consejería

El curso escolar 2025/ 26 comenzó de una forma peculiar: estuvo marcado por los paros escalonados de los docentes en las diferentes etapas educativas para ... reclamar la adecuación salarial que vienen reivindicando desde hace tiempo. Pese al descontento del profesorado y la incapacidad de llegar a un acuerdo entre la Consejería de Educación y sindicatos en materia retributiva, el año escolar en Cantabria sigue su curso. El Consejo Escolar (CEC) celebró ayer su primer pleno en esta etapa y el consejero Sergio Silva no perdió la oportunidad para presumir de los logros de su departamento tras dos años de gestión.

Salud, plurilingüísmo, digitalización e inclusión son cuatro de las hojas de ruta prioritarias para el Gobierno de Cantabria en materia educativa, iniciativas que «van más allá de la legislatura» y sobre las que ya están asentadas las directrices a seguir. Así lo transmitió Silva en la reunión del Consejo, formado por diferentes agentes sociales y sindicales de la comunidad educativa. Silva, a pesar de que convocó a los medios de comunicación, finalmente no realizó declaraciones e informó a través de un comunicado sobre el balance de la reunión.

La gestión del consejero, tal y como explicó, se basa en asentar las directrices del Plan de Acción programado para el periodo 2023-2027. Y, dentro de los principales logros de la legislatura, la Formación Profesional (FP) cántabra es su principal bandera. Silva destacó un crecimiento del 400% en el desarrollo normativo y los convenios con empresas para las prácticas formativas, y subrayó una «mayor oferta y mejor estructurada en el territorio». También puso en valor el cumplimiento del compromiso de la bajada de ratios en 2º y 3º de Primaria hasta los veinte alumnos por aula, atendiendo a una de las principales demandas de la comunidad educativa de la región.

Logros Silva destacó avances y apuesta por tener una «visión integrada del sistema educativo»

Declaración institucional El texto en apoyo al pueblo palestino marcó la convocatoria del pleno y terminó siendo rechazado

La Consejería de Educación, como novedad para este curso escolar, estableció la normativa que prohíbe el uso de dispositivos móviles en los centros y Silva planteó en el pleno de ayer la repercusión de la medida sobre la salud mental del alumnado. En este mismo sentido, el consejero resaltó ante el CEC la puesta en marcha de programas como 'Valientes' o 'Ziur', destinados a fomentar la salud mental y la convivencia entre estudiantes.

Una de las principales reclamaciones del Consejo Escolar, que trasladó su vicepresidente, Eduardo Caballero, en el mes de agosto al Gobierno, tiene que ver con el «equilibrio» entre las partidas para personal y las de infraestructuras. Caballero criticó que «no podemos abandonar la inversión en obras y equipamientos de los centros educativos» y, precisamente en esta línea, Silva destacó ayer el esfuerzo de la Consejería por mejorar los colegios e institutos de Cantabria. Se han llevado a cabo un total de 250 actuaciones en centros educativos de toda la región, con 14,2 millones de euros en obras mayores y más de 4,6 millones en labores de mantenimiento. Y, sobre la inversión en personal, Sergio Silva insistió en que el de Buruaga es «el primer gobierno que se sienta en diecisiete años a negociar» la subida salarial del personal docente no universitario –a pesar de que la negociación esté actualmente paralizada y el conflicto continúe con huelgas convocadas en el mes de octubre–. Todo ello, con «más docentes que nunca» en las aulas de Cantabria, alrededor de 8.500, pese a la baja natalidad y el descenso de alumnado.

No es todo. El popular sacó pecho de otros logros respecto a su gestión. Como los avances en Educación Infantil, con 51 aulas de 1 año y mixtas, y casi 4.000 plazas gratuitas en primer ciclo. O la dotación para la Educación Especial, con más de 1.000 efectivos y más de 60 millones de euros de inversión. En definitiva, expuso Silva, dos años de «logros» y «avances» que no se pueden ver empañados por el conflicto, por lo que, apostó por tener una «visión integrada del sistema educativo regional».

Apoyo a Palestina

Más allá de las novedades del curso, el pleno del Consejo Escolar estuvo marcado por el rechazo de la Comisión Permanente a la declaración institucional sobre la situación humanitaria y educativa en Gaza. Varias decenas de personas se concentraron al inicio de la reunión con el objetivo de que, finalmente, el pleno diera luz verde a la iniciativa de apoyo a Palestina. «No se trata de política, se trata de la defensa de vidas de niños y de poner en el centro los derechos humanos», planteó Conchi Sánchez, de Comisiones Obreras. Sin embargo, el último punto del día –el que trataba este respecto– fue rechazado y reafirmó la decisión inicial del organismo, que no permitió el trámite con nueve votos en contra, cinco a favor y una abstención.