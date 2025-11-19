El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juanjo Santamaría

Un simulacro de accidente desde dentro: «Hay que salvar a María»

La nueva experiencia de la DGT para concienciar de los riesgos en la carretera tiene como escenario un 'escape room'

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:26

La Jefatura Provincial de Tráfico presentó ayer en sus instalaciones de Herrera de Camargo un 'escape room' diseñado para transmitir la seguridad vial a través del juego y de forma «divertida». Esta práctica consiste en, mediante diferentes actividades lúdicas, lograr salvar la vida en 60 minutos –la conocida 'hora de oro' que marca la supervivencia tras un accidente grave– a una víctima ficticia: la maniquí María. El juego de escape, organizado por la DGT en colaboración con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, propone una experiencia inmersiva en la que los participantes deben intervenir como si se tratara de un siniestro real. De esta forma, se pretende que el mensaje cale mejor, sobre todo en colectivos adultos. «Trabajamos mucho con niños y adolescentes, pero luego hay una edad en la que nos olvidamos de la persona a nivel de tráfico», recordaba José Miguel Tolosa, responsable de la Jefatura de Tráfico en Cantabria. Por ello, el proyecto se ha orientado hacia trabajadores en activo con el objetivo de prevenir los accidentes laborales de tráfico, tanto in itinere como en misión.

El escape room se realiza en las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en Herrera de Camargo.
Ximo Jarrín, asesor de la Delegación del Gobierno, realiza una de las pruebas.
Una de las prácticas consiste en caminar con unas gafas que simulan el consumo de alcohol y drogas.
Participan 20 personas y se dividen en cuatro equipos: Bomberos, Sanitarios, Guardia Civil y Protección Civil.

Ana María González Pescador, directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, explica que la iniciativa forma parte de la llamada «gamificación», ... una estrategia que permite enviar mensajes de seguridad de manera más eficaz. Por eso, insistió, este tipo de propuestas se orienta también a trabajadores en activo y, de forma creciente, a personas mayores, otro colectivo especialmente vulnerable como peatón y conductor. Además, subrayó un dato que da sentido a esta línea de trabajo: cada año, alrededor del 30% de las muertes laborales en España están vinculadas directamente al tráfico. En Cantabria, el 10% de los accidentes laborales leves del año pasado se produjeron en la carretera y se registraron dos fallecidos.

