El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los representantes del profesorado a la salida de una de las reuniones por la adecuación salarial en el Consejo Escolar. Roberto Ruiz

Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre

La Junta de Personal Docente, ante la falta de avances en la negociación por el aumento salarial, convoca dos días de paro al comienzo de cada etapa educativa en colegios, institutos, centros de adultos, música y artes y escuelas de idiomas

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:42

Los profesores irán a la huelga. Los sindicatos llevan anunciando desde junio que sin un acuerdo por la subida salarial del profesorado la normalidad del ... inicio de curso estaba en juego. La negativa por parte de Educación a reunirse este viernes y la ausencia de una nueva fecha ha desencadenado que la Junta de Personal Docente convoque, oficialmente, movilizaciones para los meses de septiembre y octubre. En concreto, han anunciado dos días de paro por el inicio de curso en cada etapa escolar. Una huelga que tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre para el personal de los colegios; 11 y 12 de septiembre para el de los institutos; 17 y 18 de septiembre para los docentes de los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño; y 8 y 9 de octubre de las escuelas de idiomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es «inviable»
  6. 6

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  7. 7

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  8. 8

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  9. 9

    Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar
  10. 10 Conmoción en Castro por la muerte de un niño de 12 años que cayó por un acantilado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre

Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre