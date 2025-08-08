Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre

Los profesores irán a la huelga. Los sindicatos llevan anunciando desde junio que sin un acuerdo por la subida salarial del profesorado la normalidad del ... inicio de curso estaba en juego. La negativa por parte de Educación a reunirse este viernes y la ausencia de una nueva fecha ha desencadenado que la Junta de Personal Docente convoque, oficialmente, movilizaciones para los meses de septiembre y octubre. En concreto, han anunciado dos días de paro por el inicio de curso en cada etapa escolar. Una huelga que tendrá lugar los días 8 y 9 de septiembre para el personal de los colegios; 11 y 12 de septiembre para el de los institutos; 17 y 18 de septiembre para los docentes de los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño; y 8 y 9 de octubre de las escuelas de idiomas.

En definitiva, «comenzará el curso, pero no así las clases». Pero no es todo. Si pasadas estas convocatorias, aún no se ha alcanzado un acuerdo con la Consejería, «estamos dispuestos a paralizar el sistema educativo toda la semana del 20 al 24 de octubre». Una semana clave, la previa a la presentación de los Presupuestos en el Parlamento de Cantabria.

«Vamos ya camino de cumplir un año desde que nos encerramos por la negativa del Gobierno a incluir partida alguna de adecuación en los presupuesto de 2025», ha recordado Diegu San Gabriel en nombre de toda la Junta de Personal (STEC, ANPE, CC OO, TÚ y UGT). Y es que, a lo largo de todos estos meses, los representantes del profesorado y Educación han conseguido alcanzar un punto en común en la cantidad lineal. Pero, ahora, los sindicatos, además de reclamar los aspectos técnicos que quedan por concluir en el acuerdo, «incorporaremos el compromiso de continuar con la negociación de reducción de ratios que fue paralizada en el mes de marzo, exigiendo así al Gobierno que cumpla su programa electoral al respecto».

Es más, San Gabriel ha planteado que «queremos poner de manifiesto que no puede eternizar el conflicto salarial como excusa para no afrontar las demás tareas urgentes que tenemos pendientes en el cronograma de negociación». Cuestiones como la bajada de ratios, disminuir la burocracia o regular las actividades extraescolares, «que suscitan el consenso de docentes y familias y afectan a todo el colectivo» y que se incluirán en las reivindicaciones de las movilizaciones.

«Estamos abiertos a seguir negociando», subrayan. A pesar de anunciar las convocatorias, la Junta de Personal Docente ha aclarado que «hay solución antes de llegar a la huelga». Esperan que la Consejería dé el siguiente paso: «Queremos que nos envíe una propuesta, porque en la última vez dijo de forma verbal cuestiones que no quiso poner en papel y que nos convoque a una nueva reunión a la que, por supuesto, acudiremos».