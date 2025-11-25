Los sindicatos de la Sociedad Regional de Cultura mantienen las movilizaciones El comité de empresa denuncia que la Consejería sigue sin propuesta para negociar un convenio colectivo

Anai Sainz de la Maza Martes, 25 de noviembre 2025, 12:59 | Actualizado 13:43h.

Trabajadores de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) se han concentrado esta mañana ante el Palacio de Festivales en su segunda protesta para exigir la apertura de negociaciones de un nuevo convenio colectivo. La convocatoria, impulsada por el comité de empresa —integrado por UGT y CCOO—, coincide con el calendario de movilizaciones previsto hasta el próximo 10 de diciembre.

El presidente del comité, Rodolfo Higuera (UGT), ha señalado que la plantilla continúa «sin recibir noticias de la Consejería de Cultura» sobre una propuesta que permita iniciar la negociación del convenio. Ha reclamado que el futuro acuerdo incluya una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y una Oferta de Empleo Público (OEP), elementos que, recordó, siguen pendientes. El mísmo ha subrayado que la situación permanece «sin avances», con la SRECD sin convenio colectivo, sin RPT y encadenando tres años sin OEP. A su vez ha alertado de que el ejercicio actual «camina hacia el mismo escenario», dado que «queda un mes para que se publique y no tenemos noticia alguna».

La concentración se ha celebrado a las puertas del Palacio de Festivales, uno de los centros gestionados por la sociedad pública, poco antes del acto institucional por el 25 de Noviembre, organizado por el Gobierno de Cantabria en ese mismo espacio. Tras las protestas del 17 de noviembre ante la sede de la Consejería de Cultura y la desarrollada hoy en el Palacio de Festivales, el comité mantiene su calendario: la próxima movilización será el 7 de diciembre en el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, y la última el 10 de diciembre en el Edificio de Los Arenales, en Santander, donde se ubican el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Central.

Higuera ha advertido de que, si la Administración no presenta avances, una vez finalizado el ciclo de concentraciones, el comité consultará a la plantilla para decidir «las medidas que se consideren adecuadas».