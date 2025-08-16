El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ajetreo en la 'sala de máquinas' de Los Peñucas es constante a pesar de las altas temperaturas. Javier cotera Javier Cotera
Mediodía en Los Peñucas

Sofoco entre brasas y fogones

La actividad del restaurante del Pesquero no se detuvo pese a las altas temperaturas que se registraron este viernes en su cocina

Álvaro Higuera

Álvaro Higuera

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:25

En la jornada más calurosa de lo que llevamos de verano en Santander, con el litoral Cantábrico en alerta roja por altas temperaturas, los termómetros ... en la calle se dispararon. Pero no solo ahí. Dentro de las cocinas de los restaurantes la situación fue aún más sofocante. En el restaurante Los Peñucas, del Barrio Pesquero, los fogones a las 13.30 horas del mediodía de ayer funcionaban a pleno rendimiento con unos trabajadores que no daban abasto. No había respiro. Todo lo contrario: doblan turnos, enfrentan jornadas maratonianas con los comedores llenos mientras, de una forma original, sin comandas ni rollos electrónicos, gritan a viva voz los platos que pide el cliente: «¡Una de rabas para la mesa 6!», «¡Dos de arroz para la 4!» con una energía sorprendente a pesar de que a esa hora Santander superaba ya los 32º.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  4. 4

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6

    Evaristo, genio y figura
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  9. 9

    Lo que falta del Frente Marítimo
  10. 10

    El Gobierno aprueba la oposición única para Policía Local que demandaban los ayuntamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sofoco entre brasas y fogones

Sofoco entre brasas y fogones