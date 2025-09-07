El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un taxista realiza un traslado al consultorio de Casar de Periedo. Javier Rosendo

Sólo 13 de los 67 municipios afectados por ausencia médica han trasladado pacientes

El plan de transporte del Gobierno para suplir la falta de consultorios este verano apenas consume 52.000 de los 200.000 euros presupuestados

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:40

El plan de transportes puesto en marcha por segundo verano consecutivo por el Gobierno regional para facilitar la movilidad a los vecinos cuyos consultorios han ... estado cerrados debido a las vacaciones de sus médicos de familia se ha saldado con tan sólo 13 ayuntamientos adheridos a la iniciativa, que únicamente han consumido 51.918 euros de los 199.688 inicialmente presupuestados, según los datos remitidos a este periódico por la Consejería de Fomento de quien depende la Dirección General de Transportes. El año pasado, a estas mismas alturas, únicamente 50 pacientes se habían adherido a la iniciativa, que en aquella ocasión dispuso incluso de una partida mayor: 320.000 euros.

