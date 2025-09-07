Sólo 13 de los 67 municipios afectados por ausencia médica han trasladado pacientes

El plan de transportes puesto en marcha por segundo verano consecutivo por el Gobierno regional para facilitar la movilidad a los vecinos cuyos consultorios han ... estado cerrados debido a las vacaciones de sus médicos de familia se ha saldado con tan sólo 13 ayuntamientos adheridos a la iniciativa, que únicamente han consumido 51.918 euros de los 199.688 inicialmente presupuestados, según los datos remitidos a este periódico por la Consejería de Fomento de quien depende la Dirección General de Transportes. El año pasado, a estas mismas alturas, únicamente 50 pacientes se habían adherido a la iniciativa, que en aquella ocasión dispuso incluso de una partida mayor: 320.000 euros.

La Consejería de Salud ideó esta fórmula en 2024 para que todas aquellas personas afectadas por el cierre de su consultorio pudiesen desplazarse a otro más cercano sin ningún coste para su bolsillo. El mecanismo en esta ocasión era igual de sencillo: sólo tenían que telefonear al ayuntamiento y trasladar la petición. Los consistorios debían poner a su servicio un taxi para cubrir el desplazamiento sin ningún coste. Después, ellos trasladarían los gastos a la Dirección General de Transportes para que les reembolsase el dinero.

Lo que buscaba del departamento que dirige César Pascual era atenuar el impacto que cada verano supone para muchos vecinos de Cantabria quedarse sin médicos por las vacaciones veraniegas de estos profesionales sanitarios, dada la imposibilidad de la Consejería de Salud de cubrir sus ausencias.

Las frases Carlos Caramés | Alcalde de Piélagos «Sólo hemos recibido en el ayuntamiento en lo que va de verano tres solicitudes de vecinos. El año pasado tramitamos cinco peticiones»

Francisco Asón | Alcalde de Ribamontán al Mar «Nosotros no hemos recibido ninguna petición, pese a que los vecinos eran conocedores de que podían acogerse a este servicio»

Constantino Fernández | Alcalde de Villaescusa «La gente aquí se las ha arreglado para desplazarse al centro de salud más cercano, que es el de El Astillero. No hemos recibido ninguna petición»

Víctor Manuel Concha | Alcalde de Santiurde de Toranzo «El verano pasado sí que nos lo pidieron en alguna ocasión, pero este no. Sólo nos ha afectado durante quince días, pero la gente se las ha arreglado»

Óscar Villegas | Alcalde de Puente Viesgo «Hemos estado una semana en Vargas sin consultorio por las vacaciones, pero no hemos recibido peticiones de vecinos para desplazarse»

La novedad este año ha sido que las ayudas de transporte se han calculado en función de la demanda potencial de los 67 municipios que se han visto afectados. Salud estimaba que, en total, 70 de los 117 consultorios repartidos por la región en 25 zonas básicas diferentes tendrían semanas en las que estarían fuera de servicio. En trece, a priori, se notaría menos porque serían otros compañeros médicos los que cubrirían las vacaciones. La peor parte se la repartirían una decena de centros que estarían cerrados del todo por baja laboral prolongada o porque la plaza continuaba vacante.

Sin apenas peticiones

La segunda edición de este plan de traslados incluía algunas algunos cambios presupuestarios. El objetivo era que aquellos municipios que potencialmente tuvieran mayor demanda del servicio contasen con mayores fondos. La mayor partida de todas, dotada con 13.621 euros, era la de Piélagos. «Sólo hemos recibido tres solicitudes este verano. El pasado fueron cinco», explica su alcalde, Carlos Caramés. «La mayoría de personas se han organizado para desplazarse en coche», subraya.

A continuación se situaba la de municipios como Miengo, Ruiloba y Ribamontán al Mar, los tres con 10.000 euros cada uno. «Nosotros no hemos recibido ninguna petición, aunque los vecinos eran conocedores de que podían acogerse a este servicio. Al final, sólo se ha visto afectado el consultorio de Suesa, porque en Somo se consiguió finalmente que hubiese un médico de refuerzo», explica Franscico Asón, alcalde de Ribamontán al Mar.

La tercera mayor partida de todo el presupuesto era la de Villaescusa, con 9.500 euros. «La gente aquí se las ha arreglado para desplazarse al centro de salud más cercano, que es el de El Astillero. No hemos recibido tampoco ninguna petición», relata su alcalde, Constantino Fernández.

En municipios como Bárcena de Pie de Concha, Penagos, Puente Viesgo, San Pedro del Romeral o Santiurde de Toranzo el cálculo inicial sobrepasaba los 6.000 euros, aunque la tónica general ha sido la misma. «Hemos estado una semana en Vargas sin consultorio por las vacaciones de la doctora. Sin embargo, no hemos recibido peticiones de vecinos. Al final la gente se organiza. Siempre encuentran familiares o vecinos que se prestan a echar una mano. El verano pasado tampoco tramitamos ninguna solicitud», explica Óscar Villegas, alcalde de Puente Viesgo. Idéntica situación que en Santiurde de Toranzo. «El verano pasado sí que nos lo pidieron en alguna ocasión, pero este no. Sólo han sido 15 días, pero la gente se la ha apañado. Además, tenemos el centro de salud de Ontaneda relativamente cerca», relata su alcalde, Víctor Manuel Concha.

A falta de que Salud haga balance de este plan de transporte sanitario mediante taxis gratuitos –prevista para mediados de este mes, según han manifestado a este periódico desde la propia Consejería–, todo hace indicar que la medida puesta en marcha por el Gobierno regional no ha tenido la acogida esperada a juicio del escaso gasto presupuestario consumido comparado con el inicialmente destinado.