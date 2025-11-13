Susinos confirma que el Ferial de Torrelavega abrirá, pero sin compraventa de animales hasta fin de año

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha confirmado este jueves que el Ferial de Torrelavega abrirá desde este lunes, pero solo como « ... centro de concentración», con el fin de que las reses se suban a los camiones, ya desinfectados, y abonen la comunidad sin la posibilidad de un retorno a su explotación de origen. La titular del área, María Jesús Susinos, descarta atender la petición de los ganaderos que reclamaban la apertura del Ferial de la capital del Besaya también para la compraventa.

«No habrá transacciones normales. Los ganaderos de Cantabria podrán llevar sus animales al Mercado Nacional, que será solo un lugar de concentración, y no habrá compraventa. No habrá ninguna feria hasta fin de año», reiteró este jueves la consejera en una rueda de prensa en la que anunció una «desescalada flexible» de las medidas del Ejecutivo regional para controlar la dermatosis nodular.

Lo que sí se permitirá, según subrayó, es el movimiento de animales menores de un año al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega y a otros centros de concentración autorizados en Cantabria, donde se podrán reexpedir a cualquier destino autorizado fuera de Cantabria. Eso sí, los animales no podrán volver a su explotación de origen.

La titular del ramo, que recordó que esta enfermedad no es de tipo zoonosis, -lo que no provoca peligro para humanos ni por manera directa ni consumo alimentario-, también anunció que, como nuevas excepciones y movimientos permitidos «en esta vuelta a la normalidad», se incorporan aquellos movimientos internos directos entre explotaciones de tipo producción y reproducción ubicados en la región independientemente de su edad. Dentro de las nuevas medidas, también se va a permitir el movimiento de ganado en Cantabria, tanto a nivel interno como de animales hacia fuera de la comunidad autónoma, aunque «todo muy controlado».

De forma similar, y previa solicitud del operador, tendrá el visto bueno los movimientos a operadores comerciales con encerradero de la comunidad. Con estas nuevas medidas, se va a «permitir la venta directa entre ganaderos de Cantabria independientemente de la edad del animal». Además, se autorizará la salida de terneros de menos de un año fuera de la comunidad autónoma «siempre y cuando su destino sea cebadero y matadero, pero sin retorno». Susinos también detalló que la salida de los animales se realizará a través de los tres centros de concentración existentes en Cantabria, entre ellos el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, y también desde los encerraderos que cumplan todas las premisas sanitarias establecidas.

Según indicó todas las medidas y movimientos se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria de este viernes y entrarán en vigor el lunes, día 17, por un período de 21 días naturales, «prorrogables por periodos iguales de tiempo».

Los motivos para «levantar el pie del freno»

La consejera de Desarrollo Rural ha justificado las nuevas medidas y movimientos, con el fin de «levantar el pie del freno», por los cambios registrados en la evolución de la situación sanitaria. Según celebró, el Ministerio de Ganadería «cuenta ahora» con un stock suficiente de vacunas, «por si hiciera falta». Eso sí, según matizó, no es un fármaco de carácter preventivo, sino de emergencia. «La vacuna sólo está autorizada en el momento en el que hay positivo», apuntó.

También otro de los motivos de la desescalada es que en los últimos 23 días no ha habido ningún nuevo foco en España y que las comunidades autónomas limítrofes a Cantabria «han seguido nuestro ejemplo y se han blindado» ante la enfermedad. Igualmente, Susinos destacó la «respuesta tan positiva» del sector ganadero de la región, que ha cumplido «a rajatabla» todas las medidas de la Consejería. «Fueron duras, pero también responsables, valientes y muy necesarias», apuntó la titular del área, que señaló que los pasos hacia la normalidad, y las propias medidas, se han tomado tras mantener «un contacto directo» con los representantes del sector.

Susinos también apuntó que si las condiciones sanitarias «evolucionan a mejor», se darán nuevos pasos hacia la normalidad, pero que sí va a peor «también tendremos que dar pasos para atrás». Según aseguró, desde la Consejería son «conscientes de la gravedad» de la dermatosis nodular y afirmó que todas las medidas adoptadas desde el 20 de octubre han sido para «proteger a nuestros animales y nuestros ganaderos, porque son nuestra principal preocupación». «Si la enfermedad entra a Cantabria las consecuencias podrían ser devastadoras», aseveró la titular del área, que reiteró que el objetivo de la Consejería es «dar pasos, pero cumpliendo todas las medidas de seguridad sanitaria que estén a nuestro alcance».