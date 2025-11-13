El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del Ferial de Ganados de Torrelavega vacío por las medidas del Gobierno de Cantabria contra la dermatosis nodular. Javier Cotera

Susinos confirma que el Ferial de Torrelavega abrirá, pero sin compraventa de animales hasta fin de año

La consejera recuerda que las reses podrán ser desinfectadas para ser trasladadas al matadero, pero no atiende la petición del sector que pedía la reapertura con fines comerciales

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:44

La Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria ha confirmado este jueves que el Ferial de Torrelavega abrirá desde este lunes, pero solo como « ... centro de concentración», con el fin de que las reses se suban a los camiones, ya desinfectados, y abonen la comunidad sin la posibilidad de un retorno a su explotación de origen. La titular del área, María Jesús Susinos, descarta atender la petición de los ganaderos que reclamaban la apertura del Ferial de la capital del Besaya también para la compraventa.

