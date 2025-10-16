Los técnicos de Anatomía Patológica piden a la Gerencia de Valdecilla «estar vigilante»

A. R. G. Santander Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Estar vigilantes» y que se garantice que los hechos por los que fueron condenadas «no se reproduzcan» en Valdecilla, que es donde trabajan ahora tres de las cuatro técnicos de Anatomía Patológica que tienen por delante penas de entre tres y cinco años de cárcel por coaccionar a sus compañeros. Esa fue la petición que ayer llevaron personalmente a la Gerencia del hospital representantes del equipo del laboratorio y de la junta de personal, que expresaron su «inquietud» por el ambiente de «tensión» y «angustia» que soportan varias de las personas acosadas, que se ven obligadas a trabajar cada día con sus propias hostigadoras, a pesar de su condena.

«Cuando empezaron a suceder los hechos descritos en la ya sentencia firme, algunos de nosotros decidimos por nuestro bienestar físico y emocional cerrar las puertas a trabajar en Sierrallana», relata una de las afectadas, que no llegó a denunciar (y como ella, muchos otros). Lo último que imaginaban es que, con el tiempo, el problema volvería a cruzarse en sus vidas, porque las condenadas lograron plaza fija en Valdecilla gracias a que «se ha premiado el mérito del acoso y las vejaciones», denuncian quienes las padecieron. Tras su encuentro con la Gerencia, destacan que han encontrado «buena disposición» y el compromiso de que se estudiarán las propuestas planteadas para garantizar que se actuará de forma inmediata y preventiva ante cualquier indicio de vulneración de derechos en el entorno laboral, que es una de sus principales reivindicaciones.