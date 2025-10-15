El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una técnico de laboratorio analiza una muestra en Valdecilla. Roberto Ruiz

El personal de Anatomía Patológica de Valdecilla urge «protección» para las víctimas de las condenadas

En un escrito remitido a la Consejería, denuncia «el nivel de estrés, miedo y ansiedad insostenible» al que se ven sometidas las afectadas «al trabajar con sus acosadoras»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:21

El asombro, la incredulidad, el enfado y la indignación que sienten ha unido al equipo del laboratorio de Anatomía Patológica de Valdecilla, que es ahora ... el destino laboral de tres de las cuatro técnicos condenadas a penas de prisión de tres a cinco años por acoso laboral durante años a sus compañeros en el Hospital Sierrallana. Un malestar que responde al hecho de que «campen a sus anchas, como si nada hubiera pasado». No perderán su plaza fija (conseguida gracias a «los méritos que ganaron hostigando y burlándose de otras trabajadoras para que renunciasen a contratos y así quedárselos ellas») ni su condición de personal estatutario, porque Sanidad no abrió expediente disciplinario «ni en su momento ni ahora». Pero «el colmo» es que, actualmente, las condenadas trabajan cada día junto a varias de sus víctimas, que están sometidas «a un nivel de estrés, ansiedad y miedo absolutamente insostenible», como denuncia el personal del laboratorio en una carta remitida a la Consejería y a la Gerencia del SCS.

