El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José María Fernández Cobo, sindicalista jubilado de Sierrallana que acompañó a las víctimas de las coacciones desde el primer día. Luis Palomeque

José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»

El sindicalista que durante ocho años luchó «para que se hiciera justicia» dice que «si ahora Sanidad no actúa contra las cuatro acosadoras, a quienes condena es a las víctimas»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:29

Comenta

El teléfono de José María Fernández Cobo, 'Chema', ha sonado durante esta semana no tanto como lo hacía cuando era sindicalista en activo en el ... Hospital Sierrallana, pero sí mucho más de lo habitual desde que está jubilado. El tema de conversación que ha copado ese vete y ven de llamadas ha sido el «surrealista» caso de las cuatro técnicos de Anatomía Patológica condenadas a penas de tres a cinco años de prisión por acoso laboral continuado hacia sus compañeros, después de publicar este periódico que no perderán su plaza fija ni tendrán sanción alguna por parte de Sanidad porque cuando se cerró la inspección que detectó indicios de delito y se dio traslado a la Fiscalía (julio de 2019, legislatura PRC-PSOE) no se les abrió un expediente disciplinario ni desde la Consejería, ni desde el Servicio Cántabro de Salud ni desde el propio hospital, y «ahora los hechos han prescrito y no se puede hacer nada», como exponen desde el departamento de César Pascual (PP).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El perito judicial fija en 26 millones la indemnización del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, a la empresa de su sucesor
  2. 2

    «Con Santander ya asentado, queremos entrar en municipios próximos y costeros»
  3. 3

    El Barrio Covadonga alerta de una «invasión» de chinches apestosas
  4. 4

    La exinterventora de Noja condenada logra una plaza fija en la Administración local
  5. 5 Este fin de semana, ¡mercado de otoño en Liérganes!
  6. 6

    La Marigalante se hunde en México
  7. 7

    El picudo rojo llega a los Jardines de Piquío
  8. 8

    Puente carga contra el futuro alcalde de Tudanca por un «currículum falsificado»
  9. 9

    Álvaro Pombo vincula la Medalla de Oro de Cantabria con sus recuerdos de verano en Santander
  10. 10

    «Los alumnos son los rehenes» del conflicto salarial en Educación, critican las familias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»

José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»