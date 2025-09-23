El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del Hospital Sierrallana, donde se produjeron las coacciones durante ocho años. L. Palomeque

Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral

El Juzgado de lo Penal confirma las penas de tres a cinco años de cárcel por coacciones a varios compañeros del laboratorio de Anatomía Patológica de 2011 a 2019

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:38

La sentencia ya es firme. La trama de acoso laboral que protagonizaron durante más de ocho años cuatro trabajadoras del Hospital Sierrallana (técnicos del laboratorio ... de Anatomía Patológica) sobre sus compañeros se salda con una condena ejemplar, que fue emitida en enero de 2024 por el Juzgado de lo Penal nº 3 y ratificada en junio por la Audiencia Provincial de Cantabria: Penas de cinco años de cárcel para tres de las acusadas por seis delitos de coacciones y de tres años para la cuarta, con uno menos en la lista, además de multas de 14.400 euros para cada una y las correspondiente indemnizaciones a sus víctimas. Es el precio a pagar por la rutina de insultos, mofas, vejaciones y hostigamiento de las integrantes de aquel «grupo de presión y de poder» (amigas íntimas entre sí) sobre el resto de personas que fueron trabajando en el citado laboratorio de Sierrallana, bien porque «no quisieran seguir sus directrices» o porque resultaran un «estorbo» en su afán por «consolidar su puesto de trabajo en el servicio».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El otoño sacude Santander con inundaciones
  2. 2

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  3. 3

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  4. 4

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  5. 5 El otoño sacude Santander con inundaciones
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Ceria presentó al Ayuntamiento de Santander en 2024 un proyecto de rehabilitación del estadio
  8. 8

    El Supremo, al juez Acayro Sánchez: «No hemos manipulado ni retorcido los hechos probados»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  10. 10

    La reforma de la zona oeste de El Sardinero costará 3,5 millones y durará un año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral

Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral