Un agente del Tedax-NRBQ realiza prácticas con el traje utilizado para trabajar en situaciones de riesgo biológico y químico.

Un agente del Tedax-NRBQ realiza prácticas con el traje utilizado para trabajar en situaciones de riesgo biológico y químico. Javier Cotera

Tedax, medio siglo sin margen de error

Aniversario. La unidad cumple este 2025 cinco décadas en las que sus especialistas han lidiado, entre otros escenarios, con los peores años del terrorismo de ETA

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:36

Comenta

El despacho de la unidad del grupo de los Tedax-NRBQ (riesgo nuclear, radiológico, biológico y químico) de La Comisaría de La Albericia está plagado ... de explosivos convertidos en reliquias. Son viejos obuses, granadas de mano, y todo tipo de proyectiles desactivados que han ido apareciendo en la región en las últimas décadas –la mayoría usados en la Guerra Civil– y que cuentan la historia de este equipo. También hay fotografías, la mayoría del fatídico 19 de febrero de 1992 en que la banda terrorista ETA perpetró el terrible atentado de La Albericia que costó la vida a tres personas y causó una veintena de heridos. «Este fue, probablemente, el peor momento que hemos vivido aquí», cuenta Juan José Rodríguez, inspector jefe y responsable de la Unidad en Cantabria. Una división de la Policía Nacional que este año celebra su 50 aniversario.

