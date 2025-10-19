Son los últimos días de trabajo de Juan José Rodríguez (Valladolid, 1960) que, después de 41 años en la Policía Nacional, se jubila el 28 ... de noviembre. «Tengo un estado de whatsapp en el que voy actualizando la cuenta atrás de los días para que la gente no me pregunte más», cuenta entre risas quien a partir de este miércoles se convertirá en el Tedax más antiguo de España.

–Suma cuarenta y un años en el Cuerpo...

–Ingresé en la Policía Nacional en 1982 y mi primer destino fue Alcoy (Alicante). En aquella época sólo hacíamos puertas, o sea, vigilancia, y yo tenía claro que no quería hacer puertas. Me enteré de que se ponía en marcha el curso de Tedax y me apunté. Pensé que las bombas tienen un componente explosivo, con el que me había familiarizado de mi tiempo en la mili, y otro electrónico, que entroncaba con mi formación, que tenía que ver con ello. Así que me lancé.

–Los tedax tienen que superar una formación específica.

–Es una formación muy dura, de 18 meses. Es muy completa y después vine a Santander, que fue mi primer destino como Tedax. Desde entonces siempre he estado aquí, salvo pequeños lapsos de tiempo en que he tenido que desplazarme por los sucesivos ascensos que implicaban desplazamientos.

–Han sido cuatro...

–Sí, comencé de policía y ahora soy inspector jefe.

–En la unidad son como una gran familia.

–Somos ocho componentes y al final es lógico que estrechemos lazos porque somos compañeros en un trabajo peligroso.

–¿Quizá el más peligroso de la Policía Nacional'

–Eso es relativo. En el Tedax estamos expuestos a mucho peligro pero en muy cortos espacios de tiempo. Alguien que hace seguridad ciudadana, sin embargo, está expuesto a menor peligro pero durante mucho tiempo. Al final las posibilidades de sufrir un accidente igual son parecidas.

–¿Qué le ha enseñado la profesión?

–He aprendido a valorar más los buenos momentos. Hablo de la vida que compartes con la familia, con los amigos y también con los compañeros...

–La tecnología está suponiendo cambios importantes en el mundo de los explosivos.

–El teléfono móvil es la herramienta más útil para accionar un explosivo. Abre un mundo infinito de posibilidades. Los drones también están suponiendo una escalada. No imagino lo que se podrá conseguir, pero es impresionante.