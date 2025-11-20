El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Santos Cerdán y José Luis Ábalos, juntos, en noviembre de 2023. EFE

La trama de Santos Cerdán intentó hacerse con un contrato de carreteras en Cantabria

El informe de la UCO reproduce una conversación entre Antxón Alonso y Vicente Pelegrini sobre un contrato en Santander y una valoración: «Muy mal» | En esas mismas fechas de 2019, Fomento adjudicópor 17,6 millones una conservación de carreteras en Cantabria que Acciona perdió

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:04

Comenta

Cantabria aparece mencionada en el último informe de la UCO sobre la trama de mordidas en contratos públicos de carreteras liderada por el exsecretario de ... Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su exjefe de gabinete Koldo García. En la página 56 del documento que la Guardia Civil ha enviado al Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, los agentes reproducen una videollamada que se produjo el 8 de julio de 2019 entre Antxón Alonso y Vicente Pelegrini, dos de los principales implicados en la causa, en la que hablan de su intento por hacerse con un contrato de conservación de carreteras en Santander.

