Cerca de 16.000 estudiantes utilizarán el servicio de transporte escolar en toda Cantabria. DM

El transporte escolar, un entramado de 520 rutas y 20,5 millones de coste

Educación establece para este curso trece nuevas líneas para estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:37

En una Comunidad en la que «el 40% de los centros educativos está en el ámbito rural», las conexiones son imprescindibles para el acceso a ... la educación y, para quienes cursan una etapa posobligatoria –es decir, Bachillerato, Formación Profesional (FP)...– hasta 2021 el transporte escolar no estaba previsto. El reto de la Consejería de Educación, en este sentido, estaba claro: incluir este servicio en el resto de rutas existentes e incrementar el número de municipios que se benefician del Programa de Transporte en las etapas posobligatorias. Y para el curso 2025/26 son trece más los municipios que contarán con el servicio de transporte escolar: Cabezón de la Sal, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Arnuero, Reocín, Villaescusa, Noja, Santa María de Cayón, San Vicente de la Barquera, Suances, Puente Viesgo y Guriezo.

