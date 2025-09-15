El transporte escolar, un entramado de 520 rutas y 20,5 millones de coste

En una Comunidad en la que «el 40% de los centros educativos está en el ámbito rural», las conexiones son imprescindibles para el acceso a ... la educación y, para quienes cursan una etapa posobligatoria –es decir, Bachillerato, Formación Profesional (FP)...– hasta 2021 el transporte escolar no estaba previsto. El reto de la Consejería de Educación, en este sentido, estaba claro: incluir este servicio en el resto de rutas existentes e incrementar el número de municipios que se benefician del Programa de Transporte en las etapas posobligatorias. Y para el curso 2025/26 son trece más los municipios que contarán con el servicio de transporte escolar: Cabezón de la Sal, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Arnuero, Reocín, Villaescusa, Noja, Santa María de Cayón, San Vicente de la Barquera, Suances, Puente Viesgo y Guriezo.

El objetivo es que la mayor parte del territorio tenga acceso al transporte para desplazarse a sus centros de referencia y, para ello, el impacto económico que tendrá la inclusión de las nuevas rutas será de cerca de 600.000 euros. Una cifra que supone casi el 3% del coste total del servicio de transporte escolar para el nuevo curso. Cantabria invertirá más de 20 millones de euros en el traslado de 15.983 alumnos de todo el territorio. Una inversión superior a la de los años anteriores, pero con menos traslados dado el descenso en el número de matrículas. Y es que, teniendo en cuenta todas las jornadas lectivas del año (175) el coste por día es de 117.800 euros, diez mil euros más que el curso anterior.

Más de 11.100 alumnos cántabros en el comedor escolar Los servicios complementarios de la Consejería de Educación también contemplan los 132 comedores escolares que existen en los centros educativos de Cantabria. Es un servicio del que se beneficiarán 11.100 estudiantes cántabros durante el curso 2025/26. Y del total, unos 6.200 usuarios –es decir, el 55%– cuentan con una beca total o parcial para utilizar el comedor. Para financiar el servicio en el curso escolar actual, la Consejería de Educación invertirá un total de 4,25 millones de euros, una cifra superior a la última registrada en el informe del Consejo Escolar del curso 2023/24, cuando el gasto ascendía a cerca de 3,9 millones de euros con alrededor de diez mil usuarios habituales y mil esporádicos.

El servicio de transporte escolar cuenta con un total de 520 rutas y da servicio, principalmente, a los estudiantes de las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. Sin embargo, desde el curso 2023/24 se han incluido nuevos trayectos para poder ofrecer el servicio a las enseñanzas no obligatorias, con un orden concreto. Los municipios rurales, que se introdujeron como novedad con Marina Lombó (PRC) en Educación, fueron los primeros. El actual Ejecutivo, tal y como anunció el consejero, Sergio Silva, en la rueda de prensa del inicio de curso, no pierde de vista «la característica demográfica de nuestro territorio», que requiere de «un esfuerzo extra para abordar algo clave en la educación de Cantabria». En el 2023/23 se introdujeron once municipios nuevos en el plan. Un año después se sumaron doce más (Comillas, Ribamontán al Monte, Ribamontán al Mar, Liérganes, Campoo de Enmedio, Meruelo, Val de San Vicente, Penagos, Bárcena de Cicero, Alfoz y Santillana del Mar, además de dos pedanías de Cabezón). Ahora, con la inclusión de trece municipios más en esta lista, tan solo restarán 15 ayuntamientos sin el servicio en las etapas de Bachillerato y FP.

Es necesario

Las necesidades sobre el transporte escolar en Cantabria queda claro que van más allá de los datos. Es la propia orografía de la región y la distribución de los centros escolares la que requiere de la inclusión de las etapas no obligatorias dentro del plan del transporte escolar. No es que haya una mayoría de estudiantes utilizando el servicio, de hecho, son la minoría, pero la decisión responde a una exigencia para el acceso al propio sistema.

Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles –los del curso 2023/24– publicados en el último informe del Consejo Escolar, tan solo Piélagos y Camargo suman el 15% de los estudiantes transportados. Si se suma Santa María de Cayón, Reocín, Suances y Castro Urdiales el dato asciende hasta casi alcanzar el 35% del alumnado de la región. Y es que, en cifras absolutas durante ese año escolar, 24 municipios agrupan al 75% del alumnado de Cantabria, los 80 ayuntamientos restantes movilizaron al 25% del estudiantado. Entonces, el número total era superior al actual 16.301 usuarios que, dada la baja natalidad, al igual que ha ocurrido con la matriculación, han descendido.

Donde aún no ha llegado

Pese a las ampliaciones en el plan, aún hay quien tiene que apañárselas para ir a clase. Hace un año, familias afectadas de varios municipios manifestaron su descontento con la falta del servicio. Reclamaban un transporte para poder llegar al instituto correspondiente, ya fuera a través de los autobuses de línea. En cualquier caso, los municipios que más tarde podrán disfrutar del servicio serán los de más población, que tendrán que esperar al proyecto a medio plazo de la Consejería que permitiría que en el año 2026 la comunidad autónoma absorba la «práctica totalidad».