Treinta detenidos por ciberestafas denunciadas en Cantabria

Treinta personas han sido detenidas y otra está siendo investigada en el marco de la operación 'Bartarra' contra la ciberdelincuencia en Cantabria, como presuntos autores ... de diferentes tipos de estafa utilizando las nuevas tecnologías.

La investigación fue iniciada por el 'Equipo @' de la Guardia Civil de Cantabria, que recibió varias denuncias de víctimas de este tipo de delitos. Especialistas en la investigación de ciberestafas localizaron a los presuntos timadores en Barcelona y Tarragona. Se calcula que la suma de lo recaudado con las estafas denunciadas alcanza casi los 90.000 euros.

La mayor parte de los detenidos (24) y el investigado están acusados de estafar con métodos conocidos como 'smishing' y 'vishing'. Las víctimas, residentes en Cantabria, recibían un mensaje de texto que simulaba ser de su entidad bancaria, que les comunicaba un problema en su banca digital. Para solucionarlo debían acceder a un enlace incluido en el mensaje. Después recibían una llamada telefónica en la que alguien que decía que llamaba en nombre del banco les pedía un código que las víctimas habían recibido en otro mensaje. Ese código servía para validar una transferencia a favor de los delincuentes.

Otras estafas

En el marco de la misma operación la Guardia Civil de Cantabria ha detenido a otras tres personas acusadas también de delitos de ciberestafas. En uno de los casos por hacer más de diez compras por internet y cargarlas a la tarjeta bancaria de una víctima. Otros denunciantes adquirieron por internet una excavadora y cartas coleccionables y no recibieron los artículos que habían pagado.

Los agentes además continúan recogiendo denuncias por estafas del método denominado 'falso hijo en apuros'. En este caso los afectados reciben mensajes de los que dicen ser sus hijos pidiéndoles dinero por una necesidad urgente. También continúan las tipo 'sextorsión'. Los perjudicados, que han podido entrar en páginas de contactos, son amenazados para que paguen con la excusa de haber molestado a las mujeres de los anuncios. Por estos casos se han practicado otras tres detenciones.

Desde la Guardia Civil recomiendan no acceder a enlaces que aparezcan en mensajes de texto de supuestas entidades bancarias, no facilitar ningún código recibido, aunque sea solicitado vía telefónica por personas que se identifican como trabajadores de la entidad, tampoco dar las claves de las bancas online. Hay que desconfiar de los mensajes vía WhatsApp de números desconocidos que dicen ser de sus hijos. Se deben hacer preguntas que solo ellos sepan responder o contactar por los medios habituales con sus hijos. En cuanto a las compras por internet, se aconseja realizarlas en páginas seguras y reconocidas, que den garantía de entrega.