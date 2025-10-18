Tren a Bilbao: un proyecto «irrenunciable» Ayuntamientos, partidos políticos y organizaciones empresariales exigen un «compromiso por escrito» que el Gobierno central, a través de su delegado en Cantabria, asegura que «ya está firmado en el acuerdo de legislatura»

Las dudas sobre la viabilidad que plantea el estudio informativo del tren a Bilbao que la semana pasada envió el Ministerio de Transportes al Gobierno regional –y que, por tanto, comprometen su futura construcción– han hecho reaccionar a gran parte de la sociedad cántabra que, a través de los ayuntamientos implicados, los partidos políticos con representación parlamentaria y las organizaciones e instituciones empresariales, ha exigido que la comunidad no continúe «rezagada» ni «aislada». Este conglomerado se lamenta de «la poca voluntad política» para llevar a término una actuación en la que el Gobierno central defiende su «compromiso firme» que, según asegura a través de su delegado en Cantabria, Pedro Casares, «ya está firmado en el acuerdo de legislatura».

La futura infraestructura ferroviaria aboga entre sus conclusiones por replantearse de nuevo el proyecto y valorar la opción de que en lugar de una infraestructura para el tráfico mixto se oriente únicamente al de viajeros. Una posibilidad que preocupa al puerto de Santander. «No podemos seguir rezagados respecto a los puertos de nuestro entorno», afirma César Díaz. «Representamos el 14% del PIB de Cantabria y el 11% del empleo de toda la región», subraya el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS). «Para nuestro puerto, contar con una conexión ferroviaria competitiva permite ampliar nuestro 'hinterland' (zona de influencia interior), alcanzar el eje Mediterráneo y el interior peninsular, reducir la dependencia del transporte por carretera y aumentar mercados en España y Europa», concluye.

Una postura que comparte la patronal. Enrique Conde, presidente de CEOE-Cepyme censura que «los últimos gobiernos de Cantabria no han sido conscientes, o no han querido ver, la transcendencia de las actuaciones ferroviarias». Está intranquilo porque «la realidad nos dice que nos podemos quedar aislados». Desde su organización recalca que «la apuesta estratégica que defendemos los empresarios para las personas y para las mercancías pasa por priorizar el tren rápido a Bilbao, que es vital, como una parte del corredor hacia el Mediterráneo (...) desde Santander y con paradas intermedias que faciliten la vertebración e integración de la población».

También con contundencia se ha manifestado el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, que considera que el documento «pone de manifiesto dos cosas claras: la poca voluntad política para solucionar problemas en territorios con poco peso en la gobernabilidad y la incapacidad de reducir tiempos de ejecución debido a las altas cargas burocráticas y legislativas».

El Gobierno regional, a través de su consejero de Fomento, Roberto Media, estudia estos días el citado proyecto informativo para rebatirlo con un contrainforme. «Queremos un tren que pare en Laredo y Castro, no vamos a renunciar a ello», aseguró Media al día siguiente de que este periódico desvelase el contenido completo del estudio del Ministerio de Transportes.

«El PP sólo busca polémica con los proyectos que se están iniciando ahora», afirma Pedro Casares. «El proyecto del tren a Bilbao es un compromiso actual de este Gobierno. Nadie antes hizo nada, por mucho ruido que hagan ahora. Es un compromiso que ya está firmado en un acuerdo de legislatura, que se hará en tres tramos para hacerlo viable y así pueda optar a financiación europea», apostilla el delegado del Gobierno.

«Tenemos que tirar de las orejas al Gobierno estatal porque el proyecto tiene que ser íntegro, tal y como se planteó cuando nosotros gobernábamos, pero también preguntamos al regional qué medidas ha tomado para que aquello se cumpla», explica Paula Fernández, diputada del PRC y próxima candidata en las elecciones. «En 2023 pedidos al Gobierno que obtuviera esos compromisos por escrito», afirma Leticia Díaz. «Revilla, Sánchez y Sáenz de Buruaga, en este ámbito, son lo mismo. Dejen de engañar a la ciudadanía», solicita su portavoz, Leticia Díaz.

Castro Urdiales guarda silencio

Por su parte, los ayuntamientos implicados exigen la construcción de la infraestructura en su totalidad. «Hablar de un tren exclusivo de viajeros o de un proyecto fragmentado en tramos supone, en la práctica, alejarse del objetivo real: fortalecer la competitividad de Santander y garantizar una salida eficiente para nuestras mercancías», afirma Gema Igual. «Es necesario un compromiso por escrito. Compartimos plenamente la posición del Gobierno de Cantabria», concluye la alcaldesa de la capital.

Laredo, por su parte, defiende el modelo con dos paradas, una de ellas cerca de su municipio. «Es una necesidad real, un proyecto irrenunciable», insiste su alcalde, Miguel González. El otro consistorio afectado, Castro Urdiales, no se ha pronunciado al respecto pese a la invitación trasladada por este periódico a su alcaldesa, Susana Herrán.