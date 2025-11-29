El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A prisión. Imagen del 24 de febrero de 2023 en la que dos policías nacionales trasladan al funcionarioMiguel Ángel Diez desde el complejo judicial de Las Salesas a la prisión de El Dueso. E. Press

Tres años y medio de investigación

Corrupción ·

Una denuncia anónima dio lugar a un caso sin precedentes que se sustenta en las escuchas a los implicados, y que pasó factura al PRC por el cese de su consejero de Obras Públicas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

La vista celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que la magistrada Almudena Congil condenó a los seis implicados en el 'caso ... Obras Públicas', pone fin a una causa que ha supuesto casi tres años y medio de investigación, y que también tuvo un importante efecto en el entonces Gobierno de Cantabria del bipartido PRC-PSOE.

