El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos de Santander asisten al vehículo impactado contra un talud y una farola, en la S-20. Bomberos Ayto. Santander

Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero

Los accidentes se saldaron sin ningún herido

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:58

Madrugada llena de sobresaltos en las carreteras cántabras. Hasta tres salidas de vía se registraron durante esta noche en la región, todas con aparatosas consecuencias ... para los vehículos, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  5. 5

    Cortado un carril de la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega
  6. 6

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  7. 7 Noche tropical en Cantabria, con Tama a 29,1 grados
  8. 8

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  9. 9

    La Junta de Personal Docente pide la dimisión de Silva o su cese por Buruaga
  10. 10 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero

Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero