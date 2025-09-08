Tres aparatosas salidas de vía durante la madrugada en Santander, Saro y Arnuero

Madrugada llena de sobresaltos en las carreteras cántabras. Hasta tres salidas de vía se registraron durante esta noche en la región, todas con aparatosas consecuencias ... para los vehículos, pero afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

El primero de los accidentes tuvo lugar a las 03.30 horas, cuando un vehículo se salió de la vía y volcó en la carretera autonómica CA-142 (El Astillero-Selaya) en el kilómetro 17,7 de la citada vía, a la altura de Saro. Al punto del incidente se trasladaron bomberos del Gobierno de Cantabria, la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras. Se procedió a la retirada del vehículo y, posteriormente, a la limpieza de la vía.

Los bomberos trabajan en el coche volcado en Saro. 112

El segundo suceso se vivió en la S-20, sobre las 04.00 horas. Un coche se salió de la calzada, a la altura de la calle Antonio de la Dehesa, impactando contra un talud y una farola. El servicio de bomberos de Santander se desplazó hasta el lugar del impacto con un autotanque. Asimismo, una patrulla de la Policía Local de Santander se personó en el lugar de los hechos y se precisó de la ayuda de una grúa municipal para retirar el vehículo.

Ampliar Los bomberos de Santander asisten al vehículo impactado contra un talud y una farola, en la S-20. Bomberos Ayto. Santander

El último de la madrugada, otra salida de vía con vuelco sin consecuencias, se produjo a las 04.50 horas en la CA-449, a la altura de Arnuero. También se requirió la presencia de los bomberos del Gobierno de Cantabria, la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras. Los bomberos retiraron de la vía el vehículo, mientras que los agentes de la benemérita regularon el tráfico y realizaron el atestado. Los operarios de carreteras llevaron a cabo labores de limpieza del firme.