El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Buruaga durante una intervención en el Parlamento cántabro. Daniel Pedriza

Tres preguntas para Buruaga en el arranque del nuevo curso político

El Parlamento debatirá este lunes a partir de las 12.00 horas sobre el dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley del Voluntariado en el primer pleno tras las vacaciones de verano

José Ahumada

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:28

El Parlamento inicia este lunes el nuevo curso político con la celebración de su primer pleno tras la vuelta de los diputados de sus vacaciones ... de verano, una sesión en la que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, responderá a sendas preguntas formuladas por los partidos de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  8. 8 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander
  10. 10

    Rutas, frecuencia de recogida y maquinaria, claves de la oferta de Acciona-Oxital para las basuras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tres preguntas para Buruaga en el arranque del nuevo curso político

Tres preguntas para Buruaga en el arranque del nuevo curso político