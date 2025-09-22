Tres preguntas para Buruaga en el arranque del nuevo curso político

El Parlamento inicia este lunes el nuevo curso político con la celebración de su primer pleno tras la vuelta de los diputados de sus vacaciones ... de verano, una sesión en la que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, responderá a sendas preguntas formuladas por los partidos de la oposición.

Así, el PRC preguntará a la jefa del Ejecutivo si tiene intención de aceptar la quita de deuda de 800 millones de euros, tal y como defiende la diputada regionalista y candidata a la Presidencia, Paula Fernández, quien pedirá a Buruaga que lo haga «por el bien de los cántabros, aunque no le guste al líder de su partido, el popular Alberto Núñez Feijóo».

«Su obligación es defender a la Comunidad Autónoma por encima de todo y no lo estará haciendo si renuncia a un recorte de la deuda de 800 millones de euros, con una reducción en el pago de intereses de veinte millones anuales», manifestó.

Por su parte, el PSOE quiere que la presidenta explique si va a renunciar a los 91 millones de euros de inversión en vivienda pública que prevé el nuevo Plan de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Tal y como declaró el portavoz del Grupo Socialista, Mario Iglesias, Buruaga pretende rechazar esa inversión, a pesar de que la vivienda se ha convertido en «el principal problema de los ciudadanos».

Según el diputado socialista, «lo único que tendría que hacer» el Gobierno regional es comprometerse a cofinanciar estas políticas aportando el 40 %, blindar de forma permanente la protección pública de las viviendas construidas con dinero público y crear una base de datos que permita conocer la realidad de este mercado.

En cuanto a Vox, la cuestión presentada por esta formación tiene como objetivo conocer el modelo de suministro energético sobre el que se asienta el Proyecto Altamira, el campus tecnológico con centros de datos que prevé la mayor inversión privada de la historia de Cantabria.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, preguntará sobre este asunto tres días después de la reunión que mantuvo el consejero de Industria, Eduardo Arasti, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en Madrid para hablar de las solución energética para este proyecto.

En cuanto al resto de contenidos del pleno, los parlamentarios debatirán, entre otros asuntos, sobre el dictamen de la Comisión del Proyecto de Ley del Voluntariado y el plan de demolición de la Residencia Cantabria.

También se abordarán cuatro proposiciones no de ley, una por cada grupo parlamentario, y la primera de ellas será la de los socialistas, que demandan planes rectores de uso y gestión en todos los parques naturales.

En cuanto a la del PP, éste exige la modificación de las tasas para hacer más competitivos los aeropuertos regionales y evitar la pérdida de rutas aéreas. «Mientras Sánchez y su mujer disfrutan del Falcon pagado por todos, los cántabros perdemos cuatro rutas con Ryanair», criticó el portavoz de Turismo del Grupo Popular, Alejandro Liz, quien ha advertido de que «el afán recaudatorio del Gobierno del PSOE sólo va a provocar: billetes más caros, aislamiento de las regiones y daño a la economía».

En cuanto a la iniciativa de Vox, tiene que ver con la gratuidad del aparcamiento a profesionales, pacientes y familiares de éstos en el Hospital Marqués de Valdecilla.

Por último, la proposición no de ley del Grupo Regionalista demanda guías municipales de respuesta para los trece municipios que no disponen de ella como medida de prevención frente a incendios forestales a pesar de su obligatoriedad establecida por el Infocant.

En el apartado de interpelaciones, se tratarán tres cuestiones: las plazas de formación a médicos residentes (MIR) en la especialidad de Urgencias, que plantea al PSOE; el reparto de menores extranjeros no acompañados, a iniciativa de Vox; y los criterios del Gobierno para paliar las condiciones de Aena y garantizar las conexiones en el aeropuerto Seve Ballesteros.