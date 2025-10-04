El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los juzgados de Santander. Se Quintana

El Tribunal Superior reclama la apertura de nuevos juzgados en Santander, San Vicente y Santoña

La demanda responde a la carga de litigiosidad que deben absorber estos órganos, que ha aumentado de forma sostenida en los últimos ejercicios

José Carlos Rojo

Santander

Sábado, 4 de octubre 2025, 18:00

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) vuelve a demandar nuevos juzgados para hacer frente al atasco de los mismos. Asegura la institución que ... es necesario un nuevo Juzgado de lo Social y otro de Primera Instancia en Santander y nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Santoña y San Vicente de la Barquera.

