El Tribunal Superior reclama la apertura de nuevos juzgados en Santander, San Vicente y Santoña

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) vuelve a demandar nuevos juzgados para hacer frente al atasco de los mismos. Asegura la institución que ... es necesario un nuevo Juzgado de lo Social y otro de Primera Instancia en Santander y nuevos Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Santoña y San Vicente de la Barquera.

Se trata de peticiones plasmadas en la última Memoria Judicial, la de 2024, un documento que hace balance de la situación de la Justicia en la región y detalla las necesidades, que se reiteran, en gran parte, respecto a otros años. El TSJC ve necesario, además, que se cree una plaza de magistrado para una de las secciones civiles de la Audiencia Provincial y otra más, también de magistrado, para las secciones penales del mismo órgano.

En su última memoria, que ha consultado EFE, el Tribunal Superior explica que la demanda de un nuevo juzgado de lo social en la capital de Cantabria responde a la carga de litigiosidad que deben absorber estos órganos, una de las más elevadas de toda España y con una tendencia creciente consolidada. De hecho, el TSJC especifica que la jurisdicción laboral en Cantabria tuvo en 2024 un aumento en el número de asuntos ingresados de un 14,7% respecto a 2023, que supuso un «gran esfuerzo» para los juzgados de lo social, que resolvieron un 27,2 % más.

«Muestra de esta situación es que, pese al esfuerzo transversal implementado en esos órganos judiciales, subsiste la demora en los señalamientos», dice el tribunal. Y por ello destaca que «se precisa la creación de nuevas plazas judiciales en la sección social del tribunal de instancia de Santander». Apunta como deseable la puesta en marcha de un nuevo Juzgado de lo Social en Santander o, «al menos», que se dote una plaza judicial en la sección social del tribunal de instancia de la capital.

Santoña y San Vicente

También pide nuevos juzgados de primera instancia e instrucción o una nueva plaza judicial en San Vicente de la Barquera y Santoña, debido al volumen de asuntos que están afrontando estos órganos. En el caso de San Vicente, el TSJC recuerda que es un órgano único y que la extensión territorial del partido judicial aconsejaría el aumento con un nuevo juzgado o con una plaza en la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia. Es una demanda, incide, que se ha hecho ya en varias memorias anteriores.

Y para Santoña se solicita un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, que sería el tercero en ese partido judicial. En su defecto, vuelve a abogar por una nueva plaza judicial en la sección civil y de instrucción.