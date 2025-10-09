El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fernando Rodríguez, Santiago Hernández, Eduardo Arasti, Pedro Hernández y Fernando Mirapeix, junto a la turbina. Roberto Ruiz

La turbina que honra a los ingenieros

Homenaje ·

El generador Francis, que estuvo noventa años funcionando en Hilaturas de Portolín, en el Besaya, ya está en el Pctcan como deseaba el exdecano Pedro Hernández Cruz

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:25

Una turbina hidráulica fabricada hace más de un siglo en la región ha vuelto a ocupar un lugar muy visible en esta comunidad. La turbina ... Francis diseñada por el ingeniero Francisco Mirapeix Pagés en 1904 y fabricada por los talleres santanderinos Corcho, decora desde ayer la entrada al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, el Pctcan. Su instalación conmemora el 75 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria y el 175 aniversario de los estudios de Ingeniería Industrial en España. Por encima de estas grandes celebraciones, la escultura simbólica rinde homenaje a quien fue decano del Colegio durante casi tres décadas, Pedro Hernández Cruz, quien falleció el pasado mayo.

