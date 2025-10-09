La turbina que honra a los ingenieros

Una turbina hidráulica fabricada hace más de un siglo en la región ha vuelto a ocupar un lugar muy visible en esta comunidad. La turbina ... Francis diseñada por el ingeniero Francisco Mirapeix Pagés en 1904 y fabricada por los talleres santanderinos Corcho, decora desde ayer la entrada al Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, el Pctcan. Su instalación conmemora el 75 aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria y el 175 aniversario de los estudios de Ingeniería Industrial en España. Por encima de estas grandes celebraciones, la escultura simbólica rinde homenaje a quien fue decano del Colegio durante casi tres décadas, Pedro Hernández Cruz, quien falleció el pasado mayo.

«Con esta instalación unimos memoria y futuro, y reafirmamos el compromiso del Gobierno de Cantabria con la innovación, el progreso industrial y la puesta en valor de nuestro patrimonio tecnológico», señaló Eduardo Arasti, consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio. «Para saber a dónde vamos es necesario también saber de dónde venimos, y estamos muy orgullosos de la gente que hizo un trabajo excepcional y a quien hoy rendimos justo y merecido homenaje».

Capaz de generar 128 caballos de vapor, la turbina, que pesa más de tres toneladas, funcionó durante 90 años en Hilaturas de Portolín, en el valle del Besaya, una fábrica que llegó a emplear a 400 personas. Su restauración y conservación fueron impulsadas personalmente por Hernández Cruz, el ingeniero apasionado por la arqueología industrial, que dedicó buena parte de su vida a rescatar maquinaria histórica como la fábrica de harinas de Pesquera o la máquina de vapor de la Escuela de Ingenieros Industriales.

«Pedro fue de esas personas que rompió el molde», recordó emocionado el actual decano, Fernando Rodríguez Puertas. «Se entregó durante 45 años a la defensa de la profesión, dialogando, trabajando y luchando por sus compañeros sin querer nada a cambio. Su parte profesional era enorme y excelente, pero su parte humana era sencillamente inabarcable».

La instalación de la turbina en el acceso al Pctcan, «quizá el lugar que hoy concentra más talento e innovación en Cantabria», cumple así el sueño que Hernández Cruz persiguió durante más de una década. «Durante 16 años intentó ubicar la turbina adecuadamente para honrar nuestra profesión», recordó Rodríguez Puertas. «Hoy lo hemos conseguido, aunque él no haya podido verlo. Esta máquina permanecerá aquí como símbolo de lo que representa: esfuerzo, conocimiento y continuidad».

El decano hiló el homenaje a Hernández con una mirada a la historia de la ingeniería industrial: los 175 años de la creación de los estudios de ingeniería en España, el impulso técnico que trajo la Revolución Industrial y el papel de figuras como Mirapeix Pagés, que logró mejorar la turbina diseñada por James Francis y situó su creación «entre las más punteras del mundo en su momento». El decano subrayó además que la coincidencia de efemérides de esta precisa fecha hacen de este acto «una confluencia de cuatro historias unidas por un mismo hilo: la pasión por la ingeniería».