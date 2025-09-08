El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El centro de Santander, abarrotado de gente en una mañana nublada de verano. Juanjo Santamaría

El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Las ventas crecieron en julio un 6,1% respecto al mismo mes del año anterior, casi dos puntos más que la media nacional | El sector atribuye las buenas cifras a una mayor afluencia de visitantes y a una climatología apta para las compras

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:09

El 'boom' turístico que está experimentando Cantabria, una de las comunidades autónomas con mayores perspectivas de crecimiento en este campo, y las magníficas temperaturas que ... han acompañado al estío, colmado de días de sol y nubes, han colocado al comercio minorista ante uno de los veranos más fértiles que recuerda el sector. Así lo dicen los datos oficiales, que reflejan un notable aumento de las ventas en estos meses, y así lo corrobora la inmensa mayoría de los portavoces del ramo, que coinciden en que por una vez «el turismo y el clima han hecho su trabajo». Un buen trabajo. «Muy bueno».

