El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

El 'boom' turístico que está experimentando Cantabria, una de las comunidades autónomas con mayores perspectivas de crecimiento en este campo, y las magníficas temperaturas que ... han acompañado al estío, colmado de días de sol y nubes, han colocado al comercio minorista ante uno de los veranos más fértiles que recuerda el sector. Así lo dicen los datos oficiales, que reflejan un notable aumento de las ventas en estos meses, y así lo corrobora la inmensa mayoría de los portavoces del ramo, que coinciden en que por una vez «el turismo y el clima han hecho su trabajo». Un buen trabajo. «Muy bueno».

Según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del comercio minorista se incrementaron en el mes de julio en Cantabria un 6,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que supone 1,8 puntos por encima de la media nacional (4,3%). Solo en el País Vasco (6,7%) y en la Ciudad Autónoma de Ceuta (6,6%), que lideran el ranking, crecieron más que en Cantabria, donde el comercio de cercanía encadena trece meses de alzas para consolidar una tendencia que refleja la resiliencia del consumo en un contexto económico marcado por la moderación de precios y una cierta estabilidad en el mercado laboral.

A diferencia de otras veces, cuando los datos del INE y las impresiones de los comerciantes no iban en la misma dirección, la cifra dada cuenta, esta vez sí, con el aval de los empresarios, que, salvo alguna excepción, admiten que están cerrando un verano provechoso.

«En líneas generales, las sensaciones han sido muy buenas. Julio ha sido un mes excelente y gran parte de agosto también», dice satisfecho el secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria, Gonzalo Cayón, quien considera que, en efecto, la masiva afluencia de turistas, casi desbordante por momentos, y las espléndidas temperaturas han resultado determinantes. «Este verano se han dado juntos los dos factores más beneficiosos para el comercio minorista». De un lado, la llegada a la provincia de muchísimos visitantes «convertidos en potenciales clientes». Y del otro, un tiempo ideal «que ha nublado las mañanas para que los turistas se animaran a salir de compras y ha soleado las tardes para que pudieran ir a la playa».

Pletórico con la cifra de julio, Cayón aguarda ya la de agosto para saber si también va a coincidir con las buenas impresiones que le trasladan los empresarios. «Creemos que también van a ser mejores que las de agosto de 2024 porque todo el mundo pensaba que el turismo iba a decaer la segunda quincena y no ha sido así, se ha mantenido en todo lo alto casi, casi, hasta el mismo día 31», afirma el presidente, que no quiere calificar el verano de extraordinario por respeto a aquellos a los que el negocio no ha ido bien pero sí reconoce que, en general, «no se podía pedir más».

En la provincia

Pero el estío no solo ha sido fecundo para el conjunto del comercio minorista de la capital. Ese notable aumento de las ventas del que se ha hecho eco el INE se ha percibido igualmente en los negocios de proximidad de una gran parte de la provincia, donde parece que cada año es más grande el manto turístico que la cubre.

«Los asociados nos transmiten muy buenas sensaciones», dice el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torrelavega-Comvega, Salvador Vicente, que ha observado un considerable aumento de la actividad turística en la capital del Besaya y alrededores en relación con veranos anteriores. «Cantabria es ahora una comunidad autónoma muy apetecible, va camino de convertirse en un gran foco turístico, y eso, por supuesto, nos beneficia a todos», asegura Vicente.

Muy contento con la temporada, el presidente confía en que la buena cosecha recogida en el estío, que él espera que se alargue hasta mediados de septiembre, ayude al pequeño comercio a llegar en las mejores condiciones a la campaña navideña de 2025, la próxima parada de un sector que tampoco pretender perderle la cara al otoño.

Con el mismo tono ilusionante, la presidenta de la Asociación Empresarial de Medio Cudeyo, Almudena Vega, reconoce que «julio y agosto han sido buenos». Sobre todo comparándolos con los de otros veranos anteriores. «Aquí, en Solares, apenas existía la actividad turística», asegura. «Pero de dos años para acá estamos notando una mayor presencia de visitantes en el municipio. Bueno, yo por lo menos no he parado, y tampoco escucho quejas entre el resto de comerciantes», comenta en este sentido Vega, testigo de la llegada de turistas a un lugar al que nunca llegaban dados de la mano de una oferta hotelera que cada vez es más abundante.

También en Colindres el comercio minorista ha trabajo mejor este verano que el anterior. Lo mismo en julio que en agosto. «No sabría decir qué tanto por ciento, pero es verdad que han aumentado los clientes, las ventas y las ganancias», resume la presidenta de la Asociación e la Pequeña y Mediana Empresa del municipio, María José Martínez, que piensa que este de 2025 ha sido «uno de los mejores veranos de los últimos años».

Igualmente en Reinosa, donde los comerciantes están beneficiándose también de ese incremento generalizado de la actividad turística en toda la región. «Lo estamos notando mucho, sí», dice el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la comarca, Jon Cabo. «Antes aguantábamos quizá hasta la primera quincena de agosto y este año, en cambio, hemos trabajado bien casi todo el mes». Tan bien, indica el campurriano, que «me atrevería a decir que este agosto ha sido casi tan bueno como la Navidad».

Sin querer parecer catastrofistas, otros no se han atrevido a llegar tan lejos. Reconocen que el verano no les ha ido del todo mal, pero tampoco ha sido como para tirar cohetes.

«Las ventas han crecido algo, pero igual no tanto como un 6,1%. Quizá un 2 ó un 2,5%», calcula la presidenta de la Asociación Comercio Astillero-Guarnizo, Beatriz Hazas en referencia a julio. «Y agosto habrá sido muy parecido», añade la empresaria, que lamenta que el verano no haya dado más de sí, en parte, dice, «porque el Ayuntamiento se preocupa mucho de las 'fiestuquis' y poco del comercio».

En la misma línea que Hazas, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Noja, Javier Gracia, cuenta que el comercio de textil y calzado «no parece muy contento este año». En una localidad que en verano multiplica por 40 su población con picos que llegan hasta cerca de los 100.000 habitantes, «trabajan bien los supermercados». Los demás, no tanto, se lamenta Gracia, que reconoce que «aquí, en Noja, ha habido mucha gente pero no tanto gasto como cabría esperar».

Y más pesimista aún, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Valle de Buelna, Salvador Victorino, precisa que el verano no ha sido lo que se dice generoso en Los Corrales de Buelna, donde el comercio de proximidad «ha estado bastante parado». A su juicio han trabajado bien «los negocios de alimentación y de cuidado personal», peluquerías, manicuras, gimnasios, etc. «Pero el resto no repunta», afirma Victorino, que cree que, allí, el pequeño comercio no ha trabajado este verano en el modo en que dicen las cifras.