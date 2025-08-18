El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El secretario general de Coercan, Gonzalo Cayón, posa en la Alameda de Oviedo de Santander. Alberto Aja

Gonzalo Cayón

Secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria
«El turismo hace un enorme favor a la hostelería y al pequeño comercio»

«Teniendo en cuenta el número de locales vacíos de Santander, creo que, de momento, hay sitio para todos; tiendas y pisos turísticos»

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Si algo hay que reconocerle al pequeño comercio es su capacidad de resiliencia. Sensible a la coyuntura económica y, sobre todo, a los cambios de ... hábitos de los consumidores, que se resisten a bajar al centro a comprar lo que se pueden comprar desde el sofá, el sector sigue siendo hoy uno de los principales motores del aparato productivo y una actividad estratégica en la creación de empleo del país. «Existen razones para lanzar un mensaje optimista», afirma Gonzalo Cayón (Torrelavega, 1971), licenciado en Derecho con prueba de cargo y secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (Coercan).

