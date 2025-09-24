El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tres turistas se hacen un selfie junto al Palacio de La Magdalena, en Santander. Daniel Pedriza

El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora

Las cifras de clientes y de pernoctaciones caen en julio y agosto un 0,9% y un 0,6% en relación al mismo mes del año anterior Los empresarios responsabilizan de las bajadas a la actividad de los pisos turísticos ilegales

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

Los hoteles de Cantabria cerraron el verano de 2025 abarcando cifras ligeramente inferiores a las del estío anterior, un dato a priori sorprendente si ... se confronta con las sensaciones, que vienen a decir que este año ha habido más gente que nunca, pero que podría explicar la actividad que ejercen los pisos turísticos. Los legales y los ilegales. Al menos eso piensan los empresarios, que, a la luz de las cifras, admiten que el turismo de hotel estaría tocando su techo veraniego -si es que no lo ha hecho ya- y que, sin mucho margen de mejora en esa época, la industria especializada tiene que girar la vista hacia adelante, mayo y junio, y hacia atrás, septiembre y octubre, donde tienen una mina turística por explotar.

