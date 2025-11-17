La UIMP espera la convocatoria del Patronato antes de fin de mes para planificar su futuro

La situación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha entrado en un periodo de cierto vacío, incertidumbre e inquietud tras la demora en la falta ... de decisiones que afecta a su futuro inmediato. Hace ya cinco semanas que, como avanzó El Diario, Carlos Andradas comunicó al Ministerio de Universidades que no seguiría al frente de la institución académica, una vez que se cumplía el ciclo de su mandato establecido en cuatro años. No obstante, como sucedió con otros mandatarios, se contempla la posibilidad de continuidad durante un determinado plazo. Durante la sesión de clausura de los Cursos de Verano el pasado mes de septiembre, las instituciones de Cantabria y la propia titular del Ministerio, Diana Morant, pidieron al exrector de la Complutense que siguiera en el cargo. Tras unas semanas de meditación, Andradas comunicó al Secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa, a su vez presidente del Patronato de la UIMP, que dejaba la institución.

«Dadas mis circunstancias personales –el rector cumplirá dentro en unos meses 70 años, edad que marca su jubilación– he pensado que lo mejor es proceder a un nuevo nombramiento y no meternos en prolongaciones de incierto encaje», aseguró a este periódico.

A fecha de hoy el relevo en la cúpula de la UIMP continúa sin encauzarse. Dado que ya se entra en la recta fin del año, distintos sectores educativos, institucionales y de entidades privadas que colaboran en el engranaje de actividades de la UIMP, en ocasiones con patrocinios, han mostrado su preocupación.

Los pasos y plazos necesarios para abordar con garantías el próximo curso ya debían haberse plasmado o estar en marcha. La convocatoria del Patronato es el anuncio esperado para poner sobre la mesa un nombre que tome el mando de la nonagenaria universidad de verano. De aprobarse la candidatura deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros.

El 6 de octubre de 2021, en un momento delicado en la historia de la UIMP, tomaba posesión Carlos Andradas y poco después mantenía las primeras reuniones con las instituciones y diversos sectores de la sociedad cántabra. La demora actual se está viendo con inquietud por parte de entidades que organizan y proponen cursos dado lo limitado de los tiempos. El pasado día 27 la institución abrió el plazo para presentar las propuestas de Cursos Avanzados para impartir en Santander en verano de 2026. El plazo, en principio, finaliza el próximo 31 de diciembre. Según algunas fuentes, los avances para arrancar el proceso de relevo pueden conocerse esta misma semana.

Carlos Andradas, que antes de su jubilación afrontará el último cuatrimestre de su vínculo con la Complutense, espera una pronta solución que permita la elección.

Andradas se convirtió en el decimoquinto rector de la UIMP tras la dimisión de María Luz Morán, un momento de crisis para la institución tanto por la situación interna como por los efectos de la pandemia.

El mandato de Andradas ha estado marcado por la conmemoración del noventa aniversario de la universidad y por dos ideas: «La UIMP ha de evolucionar sin renunciar a su ADN, y sus objetivos pasan por recuperarse, consolidarse y crecer».

El último acto como rector de Andradas tuvo lugar a final de septiembre en La Magdalena con motivo de la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz. Recientemente, en este impasse asistió a la reunión del Patronato de la Fundación Albéniz.

Matilde Carlón

El matemático de Reus, ante las perspectivas que se abren de cara a la nueva etapa, ha comentado en ocasiones que la vicerrectora Matilde Carlón, mano derecha durante su mandato, es una «candidata natural a tener en cuenta».

A su juicio, el conocimiento de gestión y experiencia académica de la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, donde ejerce su labor desde el año 2000, la convierten en una personalidad con perfil ad hoc para la institución.