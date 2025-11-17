El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El rector Andradas en la clausura de los cursos en septiembre. Daniel Pedriza

La UIMP espera la convocatoria del Patronato antes de fin de mes para planificar su futuro

La demora en la elección del mandatario académico que suceda a Carlos Andradas provoca la ralentización de los pasos y plazos del próximo curso

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:01

La situación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha entrado en un periodo de cierto vacío, incertidumbre e inquietud tras la demora en la falta ... de decisiones que afecta a su futuro inmediato. Hace ya cinco semanas que, como avanzó El Diario, Carlos Andradas comunicó al Ministerio de Universidades que no seguiría al frente de la institución académica, una vez que se cumplía el ciclo de su mandato establecido en cuatro años. No obstante, como sucedió con otros mandatarios, se contempla la posibilidad de continuidad durante un determinado plazo. Durante la sesión de clausura de los Cursos de Verano el pasado mes de septiembre, las instituciones de Cantabria y la propia titular del Ministerio, Diana Morant, pidieron al exrector de la Complutense que siguiera en el cargo. Tras unas semanas de meditación, Andradas comunicó al Secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa, a su vez presidente del Patronato de la UIMP, que dejaba la institución.

