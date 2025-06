«Ultimátum» sindical a Sanidad para negociar «donde se debe»

Ana Rosa García Santander Lunes, 2 de junio 2025, 18:14 Comenta Compartir

«Que los pactos no beneficien solo a unos pocos y el trato sea igual para todos, independientemente de la categoría profesional en la que se desarrolle el trabajo». Esa es la principal reivindicación por la que se están movilizando en las últimas semanas los sindicatos CC OO, CSIF, GFE Sin siglas, USAE y UGT, que este lunes volvieron a concentrarse a las puertas del Hospital Valdecilla.

«Estamos aquí para volver a decir a esta Consejería y al Servicio Cántabro de Salud que no vamos a cejar en el empeño, y que si no hay negociaciones donde y cómo se debe, seguiremos adelante y recrudeceremos el calendario de movilizaciones», dijo la portavoz de CC OO, Arantxa Cossío. «Les tiene que quedar claro que no pedimos privilegios. Lo que exigimos son derechos, por eso estamos aquí. No queremos discriminación alguna a ningún personal de instituciones sanitarias Servicio Cántabro de Salud», añadió Cossío.

Desde CSIF, Margarita Ferreras exigió la convocatoria de una mesa sectorial, «como mucho en una semana», que incluya en el orden del día la «no pérdida económica» cuando se está de baja para todas las categorías del SCS –Sanidad ha aprobado esta medida sólo para el colectivo médico que hace guardias–, el encuadramiento de carrera y desarrollo profesional y el acuerdo de permisos y vacaciones. «Para nosotros esto es un ultimátum y, de no cumplirse, nos veremos obligados a recrudecer y mantener las movilizaciones», apuntó Ferreras.

Mismos motivos que había detrás de la huelga de ATI de la pasada semana, que no fue secundada por el resto de sindicatos y que tuvo un seguimiento más que discreto, según los datos facilitados desde el SCS. Aunque la Agrupación de Trabajadores Independientes sacó pecho de «los logros conseguidos» tras su protesta, la Consejería salió al paso para responder que es «rotundamente falso que se haya alcanzado acuerdo alguno con esta organización», como ella ha difundido entre sus afiliados. «ATI ha optado por una huida hacia delante, faltando a la verdad y pretendiendo dar una imagen de victoria ante lo que no ha sido más que un rotundo fracaso», señalan desde el equipo de César Pascual.

Según aclaran en nota de prensa, «todo lo que ha habido son dos reuniones, una el viernes 16 de mayo, con el Comité de Huelga para tratar de los servicios mínimos y donde se plantearon las reivindicaciones de la huelga convocada, y otra, celebrada el viernes 23 de mayo, en el despacho del subdirector de Recursos Humanos, a la que asistieron un miembro del comité de huelga, el presidente, la secretaria y la asesora jurídica del sindicato ATI. En este último encuentro, el subdirector se limitó a recoger sus reivindicaciones, y a comentarles que las trasladaría a la Gerencia y a la Consejería, sin que, por supuesto, se cerrase ningún acuerdo ni se alcanzase compromiso alguno».