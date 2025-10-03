Uneatlántico abre su curso académico con la llave de la internacionalización

La Universidad Europea del Atlántico abrió este viernes el curso académico 2025/2026 con la llave de la internacionalización, uno de sus ejes motores, y ... síntomas evidentes de crecimiento a la sombra de las cifras, que no han dejado de aumentar durante los últimos trece años hasta conceder a la institución un papel protagonista en la realidad educativa de esta región. Todavía en edad preadolescente, pero de pleno consolidada, Uneatlántico encara un ejercicio a construir sobre los pilares de la docencia, la investigación y la transferencia.

A ellos se refirió el rector, Rubén Calderón, durante su intervención en la ceremonia inaugural del nuevo curso académico, acto que abrió el secretario general de Uneatlántico, Jesús Peña, con la lectura de la memoria del curso anterior, trufada de datos muy interesantes.

Las frases Rector de Uneatlántico Rubén Calderón «Vamos a profundizar en la docencia, la investigación y la transferencia» Consejero de Educación Sergio Silva «Uneatlántico es ya un actor protagonista de nuestra realidad educativa y cultural»

Así, y según indicó Calderón, que avanzó que para este curso ya se han registrado un total de 839 inscripciones de nuevo ingreso entre grados, másteres universitarios y doctorados que sumadas a las matrículas de los alumnos que siguen sus estudios alcanzan los 2.552 estudiantes, en las enseñanzas oficiales de los 16 grados presenciales que se imparten en esta Universidad se contabilizaron el año pasado un total de 2.348 matriculados, a los que hay que añadir los 3.884 inscritos en la modalidad no presencial para una suma final de más de 6.200 estudiantes. La mitad de ellos (50,6%) eran internacionales originarios de 41 países, un porcentaje muy superior a la media nacional.

Ver 8 fotos El consejero de Educación, Sergio Silva; el rector de Uneatlántico, Rubén Calderón; y director general de Funiber, Santos Gracia. Daniel Pedriza

Peña se refirió igualmente al capítulo económico para recordar que la respuesta al constante crecimiento de la institución se refleja también en la inversión de 30 millones de euros destinados a la creación de una segunda residencia universitaria que cobijará a más de 240 estudiantes nacionales e internacionales. «Un esfuerzo inversor» realizado por la Fundación Universitaria Iberoamericana, Funiber, «que supone que la cifra total a invertir en Santander ascienda a 80 millones de euros» que se traducirán en infraestructuras y equipamientos académicos en todas las áreas.

Ninguno de esos datos sorprendió al consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, invitado a participar en una ceremonia en la que coincidieron varias autoridades en representación de las dos instituciones universitarias que conviven aquí, en Cantabria, la UC y la propia Uneatlántico, y de las que destacó su colaboración mutua.

En este sentido, el consejero puso en valor el hecho de que entre estas dos universidades sumen más de 17.000 alumnos, 11.000 de los cuales cursan grados, «cifra jamás alcanzada en nuestra comunidad autónoma», precisó Silva, que se refirió a la Universidad Europea del Atlántico como una institución joven, pero del todo punto consolidada «y un actor sin duda protagonista de nuestra realidad educativa, cultural y social».

Muy agradecido por ese requiebro, el rector, Rubén Calderón, que dio la bienvenida a un curso marcado por tres grandes retos –«seguir profundizando en la docencia, la investigación y la transferencia»– quiso poner el acento en la internacionalización, considerado el principal valor de esta universidad, así como en la capacidad para retener capital humano al ofrecer titulaciones que no existían hasta este momento en Cantabria.

Calderón dijo esto luego de que el rector de la Universidad de la Romana, Manuel Hernández Ruigómez, pronunciara la laudatio y de que Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, y José Antonio Cancel, viceministro administrativo y financiero del mismo ministerio, recibieran de sus manos la medalla de honor de Uneatlántico.