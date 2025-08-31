El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cabaña pasiega rehabilitada en el barrio de La Lastra. Roberto Ruiz

Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares

La Crotu permite la construcción de bloques destinados a este uso económico siempre que el propietario los registre como un único inmueble

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el órgano encargado de autorizar –o no– la construcción excepcional de inmuebles en suelo rústico, ... dio el visto bueno en su reunión del pasado 14 de julio a un expediente promovido por una particular para levantar cuatro apartamentos turísticos en terrenos no urbanizables de la localidad de Cotornedo, en el municipio de Liérganes. Si su propietario no cambia de idea, el edificio resultante será un inmueble de dos plantas y 196,55 metros cuadrados cada una, ubicado en una finca de 1.980 metros cuadrados. Cumple alguna de las condiciones que establecía la Ley del Suelo para permitir la construcción en rústico, como estar ubicado a menos de 200 metros del suelo urbano o que tenga conexión a los suministros básicos. Lo que parece no encajar mucho con la modificación legal que propuso el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga es que sea una vivienda unifamiliar, el tipo de edificación al que, según se dijo, se consagraba la construcción en rústico.

