El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio Sotoliva en el Barrio Pesquero, cuyas cámaras desmontaron la denuncia por falso acoso presentada por una trabajadora del Puerto. Roberto Ruiz

USO pide la dimisión del director del Puerto tras reducir la sanción interna a la trabajadora que se inventó un acoso sexual

El sindicato recuerda que una denuncia falsa «destruye la vida de la persona acusada y dificulta que las verdaderas víctimas sean creídas»

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Las reacciones tras la condena a la Autoridad Portuaria de Santander (APS) y a una de sus trabajadoras, P.C.A., a pagar 42.500 ... euros por un falso acoso sexual en el trabajo, avanzada el martes por El Diario, no se han hecho esperar. El sindicato USO, organización a la que pertenece el empleado víctima de la denuncia basada en hechos inventados, ha pedido este miércoles la dimisión del director del Puerto, Santiago Díaz Fraile, al entender que dio el visto bueno al informe interno que reducía notablemente la propuesta inicial de empleo y sueldo para la denunciante, que pasó de dos años por una infracción «muy grave» a tan solo dos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    Madrid-Santander en 34 minutos
  3. 3

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  4. 4

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    Las vacas vuelven al Ferial
  7. 7

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales
  8. 8

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  9. 9

    La directiva no acudirá al palco de El Plantío por el precio de las entradas
  10. 10

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes USO pide la dimisión del director del Puerto tras reducir la sanción interna a la trabajadora que se inventó un acoso sexual

USO pide la dimisión del director del Puerto tras reducir la sanción interna a la trabajadora que se inventó un acoso sexual