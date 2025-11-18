Las vacas vuelven al Ferial

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega ha recuperado este martes, en parte, su actividad, interrumpida durante cuatro semanas por las medidas de prevención decretadas ... por el Gobierno regional para tratar de impedir la llegada de la dermatosis nodular bovina en Cantabria.

No está siendo una jornada normal en el Ferial, limitado a punto de concentración del ganado –reses vacunas menores de un año–, para ser reexpedido a mataderos y cebaderos de dentro y fuera de Cantabria. En total han pasado por el Mercado de Ganados unas 750 cabezas, aproximadamente la mitad de lo que es habitual cuando está a pleno rendimiento.

Esta reapertura parcial forma parte del proceso de desescalada establecido por la Consejería de Desarrollo Rural, y se desarrolla extremando las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad, de la que se han diagnosticado casos en Cataluña pero que no ha entrado en Cantabria.

Los animales han sido sometidos a un doble control veterinario: uno, a la entrada del recinto, a cargo de profesionales dependientes del Ayuntamiento de Torrelavega, que han comprobado que el ganado llega correctamente documentado e identificado, en buenas condiciones y sin signos de enfermedades infectocontagiosas; el otro corresponde a los servicios veterinarios oficiales de la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Desarrollo Rural, responsables de las funciones de sanidad y bienestar animal.

Por otro lado, los vehículos de transporte del ganado son sometidos a un exhaustivo proceso de limpieza, que incluye la retirada del encamado, el lavado con agua a presión, la desinfección y desinsectación y el precintado antes de proceder a la carga.

Por parte de los asistentes al mercado se observaba que con una oferta menor de la habitual, los tratantes han tenido ciertas dificultades para completar los lotes, pero el ganado se ha vendido sin problemas por la alta demanda.