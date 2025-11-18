El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tres ganaderos, esta mañana en el Ferial entre sus terneros, Luis Palomeque

Las vacas vuelven al Ferial

Cerca de 750 animales han pasado por el Mercado de Ganados de Torrelavega, que recupera, en parte, la actividad tras cuatro semanas de cierre

José Ahumada

Torrelavega

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:54

El Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega ha recuperado este martes, en parte, su actividad, interrumpida durante cuatro semanas por las medidas de prevención decretadas ... por el Gobierno regional para tratar de impedir la llegada de la dermatosis nodular bovina en Cantabria.

