Los niños ingresados en Valdecilla podrán ir al cine sin salir del hospital

Ana Gil Zaratiegui Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:14h.

Con la idea de hacer más llevaderos los días de ingreso y convertirse en un refugio divertido para los pequeños y sus familias, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha inaugurado este jueves una sala de cine infantil para los niños hospitalizados en las áreas de Pediatría y Hematología. Los colores vivos son los protagonistas de una estancia que cuenta con tecnología audiovisual de última generación, 23 butacas, un techo lleno de lucecitas y cuya atmósfera está basada en la película de 'El Rey León.

«Si este cine consigue que un niño olvide que está enfermo, habrá cumplido su misión», ha explicado este jueves la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga para resumir el fin de este nuevo espacio: «A veces un minuto de felicidad tiene tanto poder como un medicamento», ha dicho. A la inauguración también han asistido el consejero de Salud, César Pascual; el gerente de Valdecilla, Félix Rubial, y representantes de la Fundación Juegaterapia y de Disney España, Esther Pereira y Laura de Gracia, junto a profesionales de las unidades de Pediatría y Hematología.

Esta «herramienta terapéutica complementaria» con la que los niños pueden sentirse «como si estuvieran en casa, en el salón de juegos con sus amigos» es resultado del convenio entre la Consejería de Salud y la Fundación Juegaterapia en el marco del proyecto 'En el hospi estoy de cine' y ha sido financiado gracias a la venta de los muñecos 'Baby Pelones', creados en homenaje a los niños diagnosticados con cáncer, especialmente los de personajes Disney que han cedido sus licencias para este proyecto.

Cabe recordar que cada año más de 170 niños y niñas con cáncer reciben tratamiento en Valdecilla. «Aquí no solo se administran tratamientos. Aquí se cuida, se consuela, se escucha, se informa y, afortunadamente, se cura», ha afirmado Buruaga.

Por su parte, el gerente de Valdecilla, Félix Rubial, ha destacado que esta apertura «es una gran noticia y una alegría para todos, ya que para nuestros niños y niñas ingresados representa tener un lugar donde olvidarse un rato del hospital y vivir momentos que se parezcan mucho a los de fuera. Sabemos que las películas no curan, pero sí ayudan a aliviar las esperas, disminuir las tensiones, y hacer que las horas pasen más rápido».

Además, Esther Pereira, representante de la Fundación Juegaterapia, ha incidido en que este cine es «un pequeño refugio dentro del hospital donde las familias pueden compartir un rato de normalidad, reír juntas y olvidar por un momento la rutina hospitalaria».