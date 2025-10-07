«Todavía estamos validando el uso de la IA en la práctica clínica a diario»

Sócrates Sánchez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 17:50 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Investigación, diagnóstico y terapia. Han sido las palabras claves sobre las que ha girado el diálogo entre Piero Crespo, director en Ibbtec, y Marcos López Hoyos, director científico en Idival. Una conversación moderada por la periodista y presentadora del evento, Samira Hidalgo, y en la que ha acercado al público la aplicación de la IA en la medicina.

«Estamos validando el uso de la IA en la práctica clínica a diario, muchas están en situaciones beta. Aunque todavía no es una realidad visible para el usuario», ha confesado López Hoyos. «En el pasado, particularmente, la hemos aplicado en situaciones vividas en pandemia con el covid, no hay sociedad científica que se precie que no haya desarrollado aplicaciones para ayudar al paciente».

Crespo ha enfatizado que «nunca debemos perder de vista el factor humano» y tener en cuenta siempre al profesional para que le diga a la IA por donde ir. «Para rastrear la pregunta pertinente, siempre se necesitará a un experto detrás. En un futuro no sé si será capaz de hacerlo por sí solo, pero en estos momentos no lo es».

El director científico en Idival valora la «velocidad» que se gana con la inteligencia artificial. «Está claro que ganamos en el recurso, pero también se incrementa en exigencia, ya que cada día tenemos que ir más rápidos y la respuesta tiene que ser inmediata». El director de Ibbtec ha incidido sobre esta cuestión: «Se están acumulando cantidad enormes de datos, uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es separar el grano de la paja, ya que hay muchos datos sin curar».

López Hoyos y Crespo han reiterado la necesidad de facilitar e intercambiar datos a nivel nacional. «Queremos explotar esos datos para sacar conclusiones en ciencia y prevenir problemas de salud en la población. Necesitamos unas leyes ágiles y avanzadas», ha apostillado el primero.

Medicina personalizada

«La inteligencia artificial está siendo revolucionaria en estos momentos para la búsqueda y diseño de fármacos específicos», ha explicado Crespo. «Esto es como una llave y una cerradura, la IA estudia todos los tipos de cerraduras moleculares y diseñar la llave para abrir esa cerradura. Nos supone un ahorro en los recursos para desarrollar un fármaco».

Modelos animales

«El modelo animal va a ser absolutamente imprescindible, prefiero experimentar una enfermedad en un modelo animal que en personas. No estamos en un momento en el que la IA nos vaya a dar exactamente lo que va a ocurrir en la patología», ha puntualizado López Hoyos. A su vez, el director en Ibbtec ha agradecido que salga este tema a la palestra: «Por mucho que avance la inteligencia artificial, va a ser imprescindible el modelo animal y que conste que somos los primeros en intentar prescindir de ello».