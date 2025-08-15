El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pradera se prepara para el día de la Virgen de Valvanuz Daniel Pedriza
Agenda, viernes 15

De Valvanuz a Torrelavega

Un día de verano

DM .

DM .

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:41

Hoy en Torrelavega

  • Aplazadas: Las tiradas del Concurso de Bolos de La Patrona previstas para este viernes en la bolera Severino Prieto quedan aplazadas ante las altas temperaturas previstas. Los horarios y las ubicaciones en el programa de hoy pueden verse alteradas.

  • A las 12.00: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande.

  • A las 12.00 horas: Misa mayor cantada por la Sociedad Coral de Torrelavega, en la Iglesia de la Asunción.

  • A las 12.00 horas: Día del Folclore de Torrelavega, en el que grupos folclóricos actuarán por las calles de la ciudad.

  • De 12.30 horas a 00.00 horas: Patrona en Las Calles, con sesiones de Dj y música en directo por diferentes puntos de la ciudad (cambios de horarios por la ola de calor).

  • A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Avenida de España (se cambia para garantizar la sombra). 'Cantando bajo la ducha', de la compañía Clown

  • A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Afro Sound System', de la Compañía Los Afro.

  • A las 17.00 horas: 'Ballet Folclórico Da Cultura Negra do Recife' (Brasil). Como parte del programa del Asilo Hospital San José.

  • De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.

  • Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de la Lechera. Actuaciones de Mourn, Xoel López, Ladilla Rusa y Dj Sisión Vermú Dj Set.

  • A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Bang', de la Compañía EQM.

  • A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Luis Piedrahíta en el Teatro Municipal Concha Espina. 'Apocalípticamente correcto'.

  • A las 22.00 horas: Concierto de Ana Guerra en Bulevar Demetrio Herrero. Herrero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alerta roja este viernes en el litoral cántabro por temperaturas cercanas a los 40º
  2. 2

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  3. 3 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5

    El alga asiática invasora se extiende por la costa oriental y llega a la playa de Berria
  6. 6

    Otro verano de caos circulatorio en los accesos al bosque natural de las secuoyas de Cabezón de la Sal
  7. 7

    El Gobierno regional y la Delegación piden «máxima precaución» para este viernes
  8. 8

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  9. 9

    Los hospitales marcan el pico máximo de urgencias del verano con 1.200 en un día
  10. 10

    Cantabria incrementa las dudas sobre la llegada de los nuevos trenes en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes De Valvanuz a Torrelavega

De Valvanuz a Torrelavega