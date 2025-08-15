De Valvanuz a Torrelavega
Un día de verano
Santander
Viernes, 15 de agosto 2025, 07:41
Hoy en Torrelavega
-
Aplazadas: Las tiradas del Concurso de Bolos de La Patrona previstas para este viernes en la bolera Severino Prieto quedan aplazadas ante las altas temperaturas previstas. Los horarios y las ubicaciones en el programa de hoy pueden verse alteradas.
-
A las 12.00: Misa solemne en honor a la Patrona de Torrelavega, en la Iglesia de la Virgen Grande.
-
A las 12.00 horas: Misa mayor cantada por la Sociedad Coral de Torrelavega, en la Iglesia de la Asunción.
-
A las 12.00 horas: Día del Folclore de Torrelavega, en el que grupos folclóricos actuarán por las calles de la ciudad.
-
De 12.30 horas a 00.00 horas: Patrona en Las Calles, con sesiones de Dj y música en directo por diferentes puntos de la ciudad (cambios de horarios por la ola de calor).
-
A las 12.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega, en la Avenida de España (se cambia para garantizar la sombra). 'Cantando bajo la ducha', de la compañía Clown
-
A las 13.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega. 'Afro Sound System', de la Compañía Los Afro.
-
A las 17.00 horas: 'Ballet Folclórico Da Cultura Negra do Recife' (Brasil). Como parte del programa del Asilo Hospital San José.
-
De 18.00 horas a 03.00 horas: Recinto ferial en El Zapatón.
-
Desde las 20.00 horas: Festival 'Torrelavega Soundcity', en Jardines de la Lechera. Actuaciones de Mourn, Xoel López, Ladilla Rusa y Dj Sisión Vermú Dj Set.
-
A las 20.30 horas: Festival de Teatro de Calle de Torrelavega en Pequeñeces. 'Bang', de la Compañía EQM.
-
A las 20.30 horas: Actuación del monologuista Luis Piedrahíta en el Teatro Municipal Concha Espina. 'Apocalípticamente correcto'.
-
A las 22.00 horas: Concierto de Ana Guerra en Bulevar Demetrio Herrero. Herrero.
