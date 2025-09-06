El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista áerea del municipio de Udías, en la zona en la que se están realizando sondeos de investigación. Javier Rosendo

Variscan da un nuevo paso para reactivar la extracción de zinc en Udías en 2027

Antes de lograr el permiso en todo el complejo, la compañía puede ya realizar sondeos y labores previas en la antigua mina de Novales tras aprobar el plan de restauración ambiental

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:32

La empresa Variscan Mines sigue avanzando en su intención de reactivar la extracción de zinc en el entorno de Udías y Novales, una comarca ... que ha estado históricamente vinculada a esta actividad industrial y donde ha detectado al menos medio millón de toneladas de reservas de alta calidad. Así lo demuestra el último paso dado por la compañía australiana. Aunque resulta un tanto farragoso para quien no esté acostumbrado a este tipo de procedimientos –administrativamente, la tramitación minera es larga y compleja–, demuestra que su intención inicial de poner en marcha el complejo en 2027 continúa intacta.

