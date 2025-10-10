Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales El conductor, de 28 años, llevaba a otras cinco personas en el coche, cuatro de ellos menores, que viajaban sin cinturón de seguridad | La Guardia Civil investiga los hechos

Ana del Castillo Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 12:03 Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga a un varón de 28 años que se grabó el pasado agosto conduciendo a 261 kilómetros por hora, con seis personas más dentro del coche -algunos de ellos menores y sin cinturón de seguridad- y lo colgó en sus redes sociales. ¿El objetivo? No se entiende, pero las consecuencias son claras: el joven puede enfrentarse a una pena de prisión de tres a seis meses y la privación del permiso de conducción de uno a cuatro años por un delito de exceso de velocidad y prisión de seis meses a dos años por conducción temeraria.

La Guardia Civil comenzó la investigación a primeros de septiembre tras detectar dos vídeos subidos a internet en los que se veía un coche a una velocidad de entre 244 y 261 kilómetros por hora con siete personas dentro. Dos viajaban en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros sin hacer uso del cinturón de seguridad. Cuatro de estas personas eran menores de edad.

Según ha podido averiguar el Sector de Tráfico de Cantabria con la colaboración del departamento de Castilla y León, en uno de los vídeos el vehículo circulaba por la A-67 a la altura de Calahorra de Boedo (Palencia) y en el otro por la autovía A-231 a su paso por El Burgo Ranero (León).

La investigación también determinó que las imágenes fueron grabadas el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León. Una vez identificada la matrícula del coche y a su conductor, la Guardia Civil ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado al presunto responsable de estos hechos.

No es la primera vez que un joven se pavonea en vídeo en redes sociales y acaba siendo investigado por la Guardia Civil. Hace diez años, un grupo de chavales se grabó haciendo el 'superman' con medio cuerpo fuera del coche y en marcha. Eran bomberos del parque del 112 en Los Corrales de Buelna y sus imágenes dieron la vuelta al país. Lo mismo sucedió en enero del año pasado cuando salieron a las luz unas imágenes donde se veía a un chaval lanzándose a la ría desde el techo de un coche que circulaba por el viaducto de Colindres.