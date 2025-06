Álvaro Machín Santander Jueves, 5 de junio 2025, 13:55 Comenta Compartir

Es una de esas tradiciones que todo el mundo conoce, aunque no aparezca en los calendarios. Estarán los de Laredo, pero también pasarán por la ... villa los de Colindres, los de la zona de Ampuero, los de Ramales, Liendo, Cicero... De toda la comarca. Una chavalada. De americana ellos y de vestido bonito, ellas. Noche especial para despedir el curso o dar el adiós a la vida de instituto, a una etapa. Se juntan allí y lo pasan en grande. Lo han hecho los que ahora son mayores y lo harán los que hoy son niños. Y toca este viernes. Laredo se llenará de despedidas de jóvenes estudiantes. Por cientos. Cenas y, seguro, alcohol. «Es momento para disfrutar, compartir y recordar, pero también para hacerlo con responsabilidad». Lo dice el alcalde, Miguel González, en un vídeo colgado en sus redes sociales y en las del Ayuntamiento. Pide ayuda. «Hoy –dice mirando a cámara– quiero dirigirme a quienes estáis detrás de los mostradores: supermercados, tiendas de alimentación, comercios, restaurantes, bares... Os pido vuestra colaboración. No vendáis alcohol a menores». Celebrar, sí. «Pero –añade– seguros». Más que nada, porque la celebración, no es ningún secreto, suele dejar mucha resaca, huellas en las calles y más copas de la cuenta.

El edil pide en la grabación –lleva cerca de 8.000 visualizaciones en Instagram, por ejemplo– que se verifique la edad de los chavales que quieran comprar o consumir bebidas alcohólicas en los establecimientos. Prevenir los botellones previstos y los previsibles excesos. «Alguno se bebe en ese día lo que no se ha bebido en todo el año y son gente muy joven, adolescentes», cuenta un vecino que conoce la tradición y que participó en ella en su día. «Ayudadnos a protegerlos. Fomentemos juntos un consumo de alcohol responsable porque prevenir también es cuidar», explica González. Apela, de hecho, a las familias, a lo personal. Porque lo dice «como alcalde de Laredo, pero, sobre todo, como padre». «Cuidarnos es cosa de todos y con vuestra ayuda lo lograremos». En el vídeo, que se subió a las redes sociales el miércoles y dura poco más de un minuto, el alcalde laredano se dirige también a los propios jóvenes que van a participar en las cenas –y que tienen la fecha marcada en la agenda, día especial–. Directamente: «A vosotros». Por eso utiliza también las redes sociales con la idea de que les llegue el mensaje. «Sed responsables y recordad que nos podemos divertir de muchas otras maneras», más allá del alcohol. «Gracias por estar ahí y por escucharme, y os deseo que tengáis un feliz día de fin de curso, que podáis disfrutar todos juntos, y que viva Laredo», termina el mensaje grabado.

